Zielone światło dla prawa klimatycznego. Neutralność UE za 30 lat

Rada UE zaakceptowała w poniedziałek wprowadzenie "prawa klimatycznego" w Unii. Są to ramy dla prawodawstwa w UE, dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. Ich zastosowanie ma doprowadzić do tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Poza celem neutralności klimatycznej i dążeniem UE do osiągnięcia ujemnych emisji po 2050 roku, europejskie prawo klimatyczne wyznacza wiążący unijny cel klimatyczny redukcji emisji gazów cieplarnianych netto (emisji po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem.

Teraz, gdy europejskie prawo klimatyczne zostało przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę, zostanie ono podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym, zanim wejdzie w życie.

"Z zadowoleniem odbieram ten ostatni krok w przyjęciu pierwszego unijnego prawa klimatycznego, które uwzględnia w prawodawstwie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Porozumienie w sprawie europejskiego prawa klimatycznego było priorytetem prezydencji portugalskiej i cieszę się, że udało nam się doprowadzić je do końca" - oznajmił w poniedziałek przedstawiciel prezydencji, minister środowiska Portugalii Joao Pedro Matos Fernandes.

Inne elementy prawa obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż dwóch posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego, na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.

Prawo klimatyczne krok po kroku

W konkluzjach z 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r. (zgodnie z celami porozumienia paryskiego). Uznała jednocześnie, że należy wprowadzić ramy wspomagające państwa członkowskie i przewidujące odpowiednie instrumenty, zachęty, wsparcie i inwestycje, tak by transformacja była racjonalna kosztowo, sprawiedliwa, wyważona społecznie i uczciwa oraz uwzględniała różnorodną sytuację wyjściową poszczególnych krajów.



4 marca 2020 r. Komisja Europejska sfinalizowała projekt europejskiego prawa klimatycznego, który jest ważnym elementem europejskiego zielonego ładu. 17 września 2020 r. Komisja zmodyfikowała pierwotny projekt, by uwzględnić nowy unijny cel redukcyjny w wysokości co najmniej 55 proc. do 2030 r. Opublikowała też komunikat w sprawie planu dotyczącego celu klimatycznego na 2030 r. wraz z całościową oceną skutków.



10–11 grudnia Rada Europejska zatwierdziła w swoich konkluzjach wiążący cel UE zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990.



17 grudnia 2020 r. Rada uzgodniła podejście ogólne, po czym zorganizowała z Parlamentem szereg posiedzeń trójstronnych, by porozumieć się co do ostatecznego tekstu.



Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie wniosku 21 kwietnia 2021 roku. Teraz, gdy europejskie prawo klimatyczne zostało przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę, zostanie ono podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym, zanim wejdzie w życie.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska do 2019 r. UE zmniejszyła ogólne emisje gazów cieplarnianych o 24 proc. w porównaniu z 1990 r. Oznacza to, że przekroczyła swój cel redukcyjny na 2020 r. ustalony na 20 proc. Obecny cel na 2030 r. wynosi 55 proc.