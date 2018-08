Zieloni chcą wpisać ekologię do niemieckiej konstytucji

Liderka partii Zielonych w Bundestagu Katrin Göring-Eckardt, zapowiedziała, że jej partia podejmie próbę zmiany konstytucji w celu uwzględnienia celów paryskiego porozumienia klimatycznego.

- Niemcy i świat zobowiązały się w Paryżu do „neutralności klimatycznej” do 2050 roku. To zobowiązanie musi się teraz stać obowiązującym prawem - powiedziała w parlamencie Hesji.

- Nie prosimy o zbyt wiele. Rząd nie musi robić nic poza realizacją celów, które sam podpisał - dodała.



W komentarzu dla "Frankfurter Rundschau" Göring-Eckardt wyjaśniła, że zapewnienie w konstytucji redukcji emisji dwutlenku węgla zapewniłoby, iż przedsiębiorstwa pamiętałyby o celach w zakresie globalnego ocieplenia przy planowaniu nowych projektów. Stwierdziła również, że w ten sposób łatwiej będzie pozwać firmy, które nie przestrzegają niemieckich limitów w zakresie emisji gazów cieplarnianych.



Liderka partii powiedziała, że jest gotowa negocjować z Socjaldemokratami i Unią Chrześcijańską, aby zapewnić osiągnięcie porozumienia.



- Mówimy bardzo jasno: jeżeli wy chcecie negocjować, to my jesteśmy gotowi przenegocjować nasze żądania dotyczące ochrony klimatu - powiedziała Göring-Eckardt.