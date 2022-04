Źle się dzieje w Azji Południowej. Zanosi się na poważny kryzys

Pakistan pogrążony jest od dwóch tygodni w kryzysie politycznym i konstytucyjnym. Na Sri Lance upadł dotychczasowy rząd, a głodni ludzie domagają się ustąpienia klanu braci Rajapaksów, którzy zdominowali politykę wyspy od dziesięcioleci. Te oddalone od siebie zawirowania mają różne bezpośrednie przyczyny wewnętrzne, lecz są prawdopodobnie zwiastunem głębokich kryzysów, które będą skutkami pandemii oraz globalnych reperkusji wojny w Ukrainie.

Motorami wzrostu w Azji Południowej miały pozostać największe gospodarki, czyli Indie, Bangladesz i Pakistan. Pandemia jednak spowodowała, że - jak stwierdza BŚ - tempo nadganiania opóźnień rozwojowych wobec krajów rozwiniętych znacznie spadnie. Poziom PKB w regionie będzie o 8 proc. niższy na koniec 2023 r. niż zakładały prognozy przedpandemiczne. Nierównomierne odbicie gospodarcze i rosnące nierówności spowodują, że w skrajnej biedzie, czyli za mniej niż 1,9 dolara na dzień, żyć będą dziesiątki milionów ludzi więcej niż przed kryzysem zdrowia publicznego.Czytaj także: Wyzwania we współpracy gospodarczej z Pakistanem Już wtedy analitycy przewidywali, że inflacja i osłabienie walut lokalnych w Azji Południowej może spowodować problemy z obsługą długu publicznego. Średnio 40 proc. wierzytelności państw w regionie nominowanych było w walutach obcych. Mimo relatywnie niskich odsetek obsługa długu pochłaniała średnio aż piątą część całości wydatków rządowych. Szczególnie w warunkach zacieśniania polityki monetarnej rozwiniętych gospodarek i odpływu ku nim kapitału może to doprowadzić do kryzysu zadłużenia na mniejszych rynkach Azji Południowej.

Przewidywania te sprawdziły się wcześniej niż wszyscy się spodziewali. Od początku marca trwa ostry kryzys gospodarczy na Sri Lance. Tylko w zeszłym miesiącu ceny żywności wzrosły na wyspie o 30 proc., a wartość dolara według oficjalnego kursu wzrosła z 200 do 314 rupii lankijskich. Ponieważ wyspiarze znaczną część produktów muszą importować z zagranicy, wielu rzeczy na historycznym Cejlonie brakuje, a nawet gdy są – mało kogo na nie stać. Wysoki dług publiczny (110 proc. PKB) powoduje, że rząd nie ma skąd pożyczyć pieniędzy. Dotychczasowi kredytodawcy, jak instytucje prywatne, Chiny, Japonia czy Indie, niechętnie zaryzykują dodatkowe środki.Czytaj także: Prosperującemu do niedawna krajowi grozi spirala problemów. A można było temu zapobiec

Polityczne konsekwencje

W obu państwach o systemach przedstawicielskich sytuacja polityczna została zdestabilizowana przez niezadowolenie biedniejącej ulicy. Pamiętajmy, że w całej Azji Południowej w umiarkowanie pomyślnych latach poprzednich około trzeciej części wydatków budżetów domowych stanowiła żywność (dane za Światowym Kongresem Gospodarczym). Teraz ten odsetek poszybował w górę, ponieważ za wzrostem cen nie nadąża wzrost płac – praca w młodych społeczeństwach Azji Południowej dalej jest tania.



Na Sri Lance od tygodni mieszkańcy demonstrują przeciw rządom klanu braci Rajapaksów, który od dziesięcioleci zdominował miejscową politykę. Gotabaya Rajapaksa jest prezydentem, Mahinda – premierem, a do 4 kwietnia dwóch innych braci piastowało teki ministrów. Ponieważ rodzeństwo miało praktycznie całą władzę na wyspie, obecnie demonstranci obarczają ich pełną odpowiedzialnością za kryzys. Gwałtownych protestów nie przerwało nawet wprowadzenie godziny policyjnej. W momencie pisania tego tekstu przyszłość lankijskiej polityki była niejasna.



W Pakistanie część posłów dotychczas popierających rząd premiera Imrana Khana, wyczuło gniew ulicy i postanowiło prawdopodobnie wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Zgłoszony wniosek o wotum nieufności dla gabinetu miał być poddany pod głosowanie w parlamencie, jednak wierny premierowi przewodniczący izby (spiker) nie poddał go pod głosowanie. Zamiast tego rząd ogłosił nowe wybory.

Wojna i bieda

Oczywiście najstraszliwiej doświadczonym przez wojnę społeczeństwem są Ukraińcy. Jednak skumulowany efekt dwóch lat pandemii, wysokiego długu, inflacji i wojny u naszego sąsiada może powodować perturbacje społeczne i polityczne w wielu państwach świata, w tym szczególnie Globalnego Południa. Pandemia spowodowała zamrażanie życia gospodarczego i zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wysoki dług państwowy zmniejsza zdolność wielu rządów do zadłużania się w sytuacjach kryzysowych. Rosnące ceny surowców i żywności doprowadzają do pauperyzacji – a w skrajnym przypadku do głodu – wielkie rzesze ludzi. Ukraina, Rosja i Białoruś nie były wprawdzie istotnymi dostawcami zbóż do regionu, ale brak dostaw olejów jadalnych oraz składników do nawozów jest już istotnym czynnikiem powodującym napięcia na rynkach Azji Południowej.



Te kryzysy i niestabilność mogą obejmować kolejne państwa. W obecnej sytuacji oprócz skoordynowanych sankcji na Rosję jako państwo agresora i wydatków na zbrojenia – koniecznych dla naszego bezpieczeństwa – potrzebujemy również funduszy, które zmniejszałyby obciążenia dla uboższych państw świata. W innym przypadku grozi nam fala politycznej i społecznej niestabilności, która może zaowocować zwiększonymi migracjami, wzrostem terroryzmu i ożywaniem lokalnych konfliktów. Pakistan i Sri Lanka, obok wojny w Ukrainie, powinny być ostrzeżeniem.

Kraj, który w 2019 r. z dumą ogłosił, że wedle klasyfikacji instytucji międzynarodowych stał się państwem średnio-wysoko zamożnym, a w ciągu ostatniej dekady wyciągnął prawie 9 proc. swojego społeczeństwa z nędzy, musi obecnie negocjować warunki pilnej pomocy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A ten zwykle wymaga podporządkowania się narzuconym z zewnątrz reformom strukturalnym, bolesnym w krótkim i średnim terminie dla społeczeństwa.Podobnie rzecz ma się z Pakistanem. Postępuje inflacja cen, zwłaszcza paliw i żywności. Miejscowa rupia osłabła w ciągu ostatniego roku wobec dolara o prawie 25 proc., co powoduje, że drożyzna importowanych produktów jest również dla Pakistańczyków podwójnie odczuwalna. Tylko w ograniczonym stopniu te szoki cenowe amortyzowane są przez system cen maksymalnych na ważne produkty. Dług publiczny oscyluje wokół 90 proc. PKB. Jednak sytuacja jest o tyle lepsza niż na Sri Lance, że ponad dwie trzecie zadłużenia rządowego dzierżą podmioty krajowe, a większość zadłużenia zagranicznego posiadają w swoim portfolio instytucje międzynarodowe, jak MFW czy Azjatycki Bank Rozwoju.Opozycja złożyła wniosek do sądu konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą postępowania przewodniczącego parlamentu. Po kilku dniach rozważań, sąd po pierwsze uznał, że może badać zgodność decyzji spikera z konstytucją, a po drugie – ogłosił, że po zgłoszonym wotum nieufności należy poddać je pod głosowanie przed wyborami. W tle komentatorzy widzą zakulisowe działania proamerykańskiej armii pakistańskiej, potężnej siły politycznej w kraju, która jest niechętna premierowi zbyt jasno wyrażającemu swoje prorosyjskie sympatie. Obie strony gromadzą na ulicach miast swoich sfrustrowanych złą sytuacją ekonomiczną zwolenników. Końca kryzysu politycznego na razie nie widać.