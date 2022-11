Zmarł były przywódca Chin Jiang Zemin. Objął władzę po masakrze na placu Tiananmen

W wieku 96 lat z powodu białaczki i niewydolności organów zmarł w środę były przywódca Chin Jiang Zemin – poinformowały państwowe chińskie media. Był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w latach 1989-2002.

Były przywódca zmarł o godz. 12.13 czasu miejscowego (godz. 5.13 w Polsce) w Szanghaju - podała państwowa agencja prasowa Xinhua, która na swojej stronie internetowej wprowadziła żałobną, biało-czarną szatę graficzną.

Wiadomość o jego śmierci przekazano w odezwie najwyższych władz Komunistycznej Partii Chin (KPCh), chińskiego rządu i Centralnej Komisji Wojskowej, skierowanej do narodu i członków partii.

"Towarzysz Jiang Zemin był wybitnym przywódcą, cieszącym się uznaniem całej partii, całych sił zbrojnych i Chińczyków z wszystkich grup etnicznych, wielkim marksistą, wielkim rewolucjonistą proletariatu, mężem stanu, strategiem wojskowym i dyplomatą oraz zaprawionym bojownikiem komunizmu" - napisano.

Jako sygnał słabnącego zdrowia byłego przywódcy odebrano jego nieobecność na październikowym XX krajowym zjeździe KPCh. Po raz ostatni widziano go publicznie w 2019 roku w czasie obchodów 70-lecia komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej - przypomina hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Sekretarz, który zdołał poprawić relacje z Zachodem

Jiang został sekretarzem generalnym partii w 1989 roku po masakrze na placu Tiananmen w Pekinie, gdzie wojsko krwawo stłumiło prodemokratyczne protesty, co doprowadziło do dyplomatycznej izolacji Pekinu. Jiangowi udało się jednak poprawić relacje z Zachodem. Pod jego rządami Chiny przejęły od Wielkiej Brytanii władzę nad Hongkongiem w 1997 roku i weszły do Światowej Organizacji Handlu w roku 2001.

W 2002 roku Jiang ustąpił ze stanowiska i przekazał władzę swojemu następcy Hu Jintao. Było to pierwsze pokojowe przekazanie władzy w chińskiej partii od proklamacji komunistycznych Chin w 1949 roku - przypomina "SCMP". Funkcję przewodniczącego ChRL sprawował w latach 1993-2003.