﻿﻿Zmierzch neutralności Turkmenistanu?

Turkmenistan jest jedyna republiką Azji Centralnej, która zdecydowała się na neutralność, izolując się od rozgrywek regionalnych mocarstw – Rosji i Chin. Jednak pandemia i kryzys gospodarczy negatywnie zweryfikował tę politykę.

Pandemiczna katastrofa gospodarcza

Choć pojawienie się pandemii koronawirusa nie było przez władze republiki na początku traktowane poważnie, to jednak z czasem coraz trudniejsze stawało się ignorowanie rzeczywistości. I nie chodzi tu o liczbę zarażonych Turkmenów, bo ta jest wedle oficjalnych danych marginalna. Prawdziwą katastrofa są wyniki gospodarcze, a konkretnie perturbacje z ich generatorem, czyli eksportem gazu. Rosja bowiem obniżyła ceny, po których kupuje turkmeński surowiec, a Chiny zmniejszyły wolumen importu o prawie jedną czwartą (właśnie Państwo Środka jest nabywcą 80% eksportowanego surowca).Zwiastunem zmian kierunku w polityce zagranicznej Turkmenistanu był niespodziewany udział floty turkmeńskiej w organizowanych przez Rosję ćwiczeniach wojskowych Kaukaz 2020. Decyzja ta wynikała przede wszystkim z doktryny wzmacniania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa poprzez rozbudowę i modernizację sił zbrojnych.W tym kontekście działania władz wykraczają daleko poza zobowiązania do zachowania neutralności nie tylko wobec konfliktów zbrojnych, w których republika nie jest bezpośrednio zaangażowana, ale również we wszelkie zorganizowane działania o charakterze militarnym w okresie pokoju. Dodatkowym, bardzo istotnym świadectwem praktycznego odchodzenia od neutralności, są ogromne inwestycje, poczynione przed wybuchem pandemii. Chodzi tu głównie o rozbudowę portu w Turkmenbaszy i budowę nowej stoczni Bałkan, co kosztowało już półtora miliarda USD. W tym drugim przypadku, założeniem jest budowa sześciu nowych okrętów oraz prace konserwacyjne i modernizacyjne 20-30 okrętów rocznie. Moskwa zapowiedziała wsparcie dla rozwoju turkmeńskiej floty, jak również obie strony podpisały porozumienie o budowie okrętów dla Turkmenistanu.Kolejnym powodem porzucania neutralności jest konieczność podjęcia współpracy regionalne w walce ze skutkami pandemii, w którą mają być zaangażowane siły zbrojne republik centralnoazjatyckich. W przypadku państwa neutralnego taka forma współpracy jest możliwa tylko w zakresie służb cywilnych.Choć oficjalnie republika nie jest szczególnie silnie dotknięta pandemią, to jednak całkowicie wstrzymała ruch kolejowy i zamknęła dla ruchu większość autostrad. W konsekwencji niezbędne stało się włączenie sił zbrojnych w proces wdrażania i kontroli zakazów, a co za tym idzie pojawiła się konieczność podjęcia współpracy militarnej z sąsiadami.Kolejnym elementem uderzającym w neutralność jest rosnące zagrożenie ze strony ościennego Afganistanu. Porażka amerykańskiej interwencji oraz porozumienie z talibami, oznacza w praktyce nasilenie niebezpieczeństwa ze strony radykałów islamskich dla państw sąsiednich. Żadna z republik nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć granicy z Afganistanem, ale w odróżnieniu od Turkmenistanu mogą liczyć na wsparcie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW), a Tadżykistan dodatkowo na Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Osamotniony na tym polu Aszchabat może więc zacząć szukać partnerów do współpracy wojskowej, co w praktyce oznaczałoby niespełnianie kryteriów neutralności.Reasumując, neutralność Turkmenistanu, która tak odpowiadała izolacjonistycznej polityce obu prezydentów, została wystawiona na wyjątkowo ciężką próbę. Pandemia koronawirusa spowodowała kolejne załamanie gospodarcze, na które nałożyło się wzrastające zagrożenie ze strony wciąż niestabilnego i nieprzewidywalnego rozwoju sytuacji w Afganistanie. Trudno przewidzieć jak długo potrwa stan gospodarczego regresu i jak głęboko sięgnie, ale bez wątpienia Aszchabat samodzielnie nie przezwycięży nawarstwiających się problemów i będzie zmuszony do zacieśnienia relacji politycznych, ekonomicznych, a także militarnych z pozostałymi republikami i mocarstwami w regionie.