Zniesiono ograniczenia działalności gospodarczej w Tokio

Władze Japonii wycofały w piątek ostatnie ostrzeżenia dotyczące podróży pomiędzy prefekturami, a Tokio zniosło wszelkie ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa, mimo że wciąż wykrywane są tam nowe infekcje.

Również w piątek do użycia weszła japońska aplikacja do śledzenia kontaktów i ostrzegania w związku z ryzykiem zakażenia. Władze zachęcają mieszkańców do instalowania aplikacji i twierdzą, że zapewnia ona lepszą ochronę prywatności niż oprogramowanie używane w innych krajach - podała publiczna stacja NHK.

Japoński rząd zniósł pod koniec maja stan wyjątkowy ze względu na koronawirusa, ale mieszkańcom wciąż doradzano rezygnację z niekoniecznych podróży do Tokio, okolicznych prefektur Chiba, Kanagawa i Saitama oraz na wyspę Hokkaido na północy kraju.

Wycofanie alertu dla tych prefektur otwiera drogę do ożywienia sektora turystycznego, który mocno ucierpiał z powodu pandemii - podała agencja Kyodo.

Tokio, gdzie wykryto najwięcej zakażeń koronawirusem w Japonii, zniosło w piątek ostatnie restrykcje dotyczące działalności gospodarczej. Decyzję podjęto, mimo że w mieście wciąż zgłaszanych bywa po kilkadziesiąt nowych infekcji dziennie.

Zakończenie trzeciej, ostatniej fazy łagodzenia restrykcji w Tokio oznacza, że działalność mogą wznowić lokale z muzyką na żywo, kluby nocne i inne miejsca rozrywki, w których ludzie przebywają w bliskiej odległości w zamkniętych pomieszczeniach - wyjaśnia Kyodo.

W poniedziałek tokijskie służby medyczne zgłosiły 48 nowych zakażeń - najwięcej od 5 maja. W czwartek w mieście potwierdzono natomiast 41 nowych przypadków. Liczby te są znacznie niższe niż w połowie kwietnia, gdy wirusa wykrywano tam nawet u ponad 200 osób dziennie. Komentatorzy zwracają jednak uwagę na wzrost zakażeń po zniesieniu stanu wyjątkowego.

Łącznie w Japonii wykryto prawie 18,5 tys. zakażeń. Zmarło 950 pacjentów - wynika z danych rządowych, przekazanych przez agencję Reutera.