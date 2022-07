Zniszczenie fabryk i ewakuacja. Korporacje analizują ryzyko inwazji Chin na Tajwan

W obliczu wojny w Ukrainie i potencjalnego niebezpieczeństwa inwazji Chin na Tajwan globalne korporacje są coraz bardziej zainteresowane usługami z dziedziny bezpieczeństwa. Rady dyrektorów coraz częściej zwracają się do firm trudniących się doradztwem strategicznym w trakcie konfliktów o informacje i ewentualne wytyczne dotyczące rozwoju sytuacji w potencjalnie zapalnych regionach świata.

Tajwanem interesuje się szereg globalnych korporacji ze względu na jego kluczowe znaczenie w produkcji półprzewodników i chipów. Jeden z amerykańskich scenariuszy na wypadek wojny zakłada zniszczenie fabryk strategicznych tych komponentów, w tym zakładów TSMC, co wiązałoby się również z globalnym kryzysem dostaw. Wśród planów znajduje się także natychmiastowa ewakuacja pracowników z wyspy.

Dyrektor działu zajmującego się Indopacyfikiem w firmie Beacon Global Strategies podkreślił w rozmowie z Financial Times, że pracownicy coraz częściej otrzymują prośby o ocenę ryzyka związanego z sytuacją na Tajwanie. Globalne korporacje potrzebują nie tylko większej niż dotychczas liczby informacji, ale także wdrożenia strategii, przygotowania playbooków na wypadek inwazji i gier strategicznych pozwalających się lepiej przygotować na jej ewentualność. Dodatkowo, wzrasta zapotrzebowanie na bezpośrednie przekazywanie informacji dotyczących Tajwanu do dyrektorów naczelnych.

Największe zapotrzebowanie na ekspertyzę dotyczy oprócz wyżej wymienionych konfliktów, także przemian politycznych w Hongkongu po protestach i możliwości zbrojnego konfliktu na Morzu Południowochińskim. W pierwszym przypadku wyzwanie dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników w obliczu możliwości ekstradycji do Chin, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa finansowego związanego z transformacją Hongkongu w stronę de facto wcielenia do Chińskiej Republiki Ludowej. W drugim przypadku możliwości pojawienia się konfliktu mogłaby zagrozić stabilności łańcuchów dostaw, co stanowi istotne ryzyko dla globalnych korporacji.

Na marginesie warto również zaznaczyć, że liderzy z sektora cyberbezpieczeństwa, w tym choćby Mandiant przejęty w tym roku przez Google, posiadają działy zajmujące się wojną na Ukrainie. Z kolei japońskie korporacje, w tym IHI i Hitachi, zaczęły powoływać własne zespoły do analizy ryzyka geopolitycznego. Era kryzysów politycznych i gospodarczych niesie ze sobą potrzebę tworzenia nowego typu usług przede wszystkim w tych metropoliach, gdzie mieszczą się siedziby i zarządy globalnych korporacji.

