Znów wrzenie na granicy kirgisko-tadżyckiej

Ostatnie tygodnie przyniosły nowe zadrażnienia. 22 grudnia kirgiska straż graniczna poinformowała o kolejnym incydencie na pograniczu z Tadżykistanem. Tym razem miało dojść do niesprowokowanego ostrzału ciężarówki i próby uprowadzenia jej kierowcy. To kolejny punkt zapalny w niespokojnej Azji Centralnej. Jego podłożem jest nie do końca uregulowana granica i spory o wodę, której deficyt staje się coraz poważniejszym problem dla regionu.