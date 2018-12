"Żółte kamizelki" uderzeją we francuską gospodarkę

Francuska gospodarka ma rosnąć nieco wolniej niż wcześniej oczekiwano w tym i przyszłym roku. Choć spowolnienie było oczekiwane, protesty społeczne, które przetoczyły się przez kraj pogarszają perspektywy gospodarki. Pod znakiem zapytania staje plan reform gospodarczych prezydenta Macrona.

Fot. Shutterstock

Prognozy w dół

Złamanie paktu fiskalnego?

Mimo prób przeczekania protestów i zapowiedzi kontynuacji zmian w gospodarce Emmanuel Macron ogłosił w tym tygodniu ustępstwa, aby stłumić trwający miesiąc rewoltę ludową. Protesty rozpoczęły się w związku z podwyżkami podatków paliwowych oraz rosnącymi kosztami utrzymania.Ustępstwa Macrona mogą się jednak okazać początkiem problemów. O ile udało mu się przeforsować zmiany uelastyczniające francuski rynek pracy, co powinno ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy, a także odniósł ważne zwycięstwo nad potężnymi związkami zawodowymi na kolei, perspektywy reformy systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej są zagrożone. W rezultacie wysiłki na rzecz zmniejszenia wielkości państwa francuskiego, przywrócenia porządku w finansach publicznych i ożywienia wzrostu gospodarczego wydają się trudniejsze do osiągnięcia.Czytaj też: Gospodarka USA pędzi. Na horyzoncie zbierają się jednak chmury W kwartalnej aktualizacji swoich prognoz gospodarczych Bank Francji prognozuje, że w 2018 i 2019 roku gospodarka wzrośnie o 1,5 proc. czyli o 0,1 proc. mniej niż szacowano poprzednio dla obu lat.Prognozy nie uwzględniają 10 mld euro obniżek podatków na przyszły rok i dodatkowych wydatków budżetowych ogłoszonych w tym tygodniu przez prezydenta Emmanuela Macrona, aby powstrzymać protesty ruchu „żółtych kamizelek”.W opinii prezesa banku centralnego Francois Villeroy de Galhau choć protesty miały wpływ na aktywność gospodarczą w końcówce roku, to jednak na początku przyszłego roku można się spodziewać odbicia. Bank centralny już wcześniej prognozował, że protesty spowodują spadek wzrostu w czwartym kwartale do 0,2 proc. z 0,4 proc. w poprzednich prognozach.Minister finansów Bruno Le Maire powiedział w poniedziałek, że sprzedaż dla dużych detalistów spadła aż o 35 procent w dniach, kiedy protestujący blokowali drogi, magazyny i stacje paliw.Przy wydatkach gospodarstw domowych i inwestycjach stanowiących około 60 procent produktu krajowego brutto, słaba konsumpcja zahamuje wzrost i zniweczyć rządowe plany redukcji deficytu.Zamieszki i blokady uderzyły w cały francuski sektor prywatny, który po raz pierwszy od dwóch i pół roku skurczył się. Według pomiarów firmy doradczej IHS Markit indeks menedżerów ds. zakupów spadł o prawie 5 punktów, osiągając poziom 49,3 punktu - spadek z 54,2 punktu w listopadzie – czyli najniższy poziom od lutego 2016 roku. Odczyty poniżej 50 wskazują na ogólny spadek aktywności, a niższe poziomy wskazują na szybsze tempo spadku.Czytaj też: OECD: Gospodarka światowa wyraźnie spowalnia Wzrost gospodarczy ma być wspierany w przyszłym roku przez wzrost wydatków konsumpcyjnych, do czego przyczyni się wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych o 1,3 proc. nawet bez uwzględnienia ostatnich decyzji prezydenta Macrona.Perspektywy francuskiej gospodarki zależą od rozwoju sytuacji politycznej. Kolejne ustępstwa skutkujące zwiększeniem wydatków budżetowych przy jednoczesnej obniżce podatków spowodują zapewne przekroczenie dozwolonego przez reguły fiskalne strefy euro poziomu deficytu budżetowego. Plan rządu zakładał, że Francja będzie poniżej dopuszczanego progu 3 proc. PKB. Jego przekroczenie spowoduje, że Komisja Europejska albo plan budżetu odrzuci, albo zgodzi się na niego co postawi ją w sprzeczności z polityką wobec Włoch. Nowy rząd włoski Roberto Salviniego dopiero co uległ presji Brukseli i zszedł z deficytem poniżej 3 proc.Na sytuację we Francji zareagował także rynek obligacji zwiększając koszty obsługi długu francuskiego do 0,76% dla obligacji 10 letnich.