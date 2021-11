Źródła CNBC: Xi prawdopodobnie zaprosi Bidena na Igrzyska w Pekinie

Przywódca ChRL Xi Jinping najpewniej zaprosi prezydenta USA Joe Bidena do Pekinu na zimowe Igrzyska Olimpijskie, gdy połączy się z nim w przyszłym tygodniu przez wideołącze – podała w czwartek stacja CNBC, powołując się na dwa anonimowe źródła zapoznane ze sprawą.

Relacje pomiędzy USA a Chinami są w ostatnich latach bardzo napięte, a według CNBC zaproszenie ze strony Xi postawiłoby Bidena przed trudnym wyborem. Odrzucenie zaproszenia dodatkowo ochłodziłoby stosunki, a jego przyjęcie mogłoby zostać odebrane jako sprzeczne z sygnałami wysyłanymi przez administrację Bidena w sprawie demokracji i praw człowieka.

Biały Dom i amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego odmówiły odpowiedzi na pytanie, jak Biden zareagowałby na zaproszenie Xi - podała CNBC. Igrzyska w Pekinie mają się odbyć w lutym.

CNBC twierdzi również, powołując się na dwóch niewymienionych z nazwisk zachodnich dyplomatów, że kraje grupy G7 wciąż dyskutują na temat możliwego "dyplomatycznego bojkotu" Igrzysk w Pekinie, w przypadku którego w turnieju uczestniczyliby sportowcy, ale nie pojawiliby się na nim przywódcy państw. To dodatkowo komplikuje sprawę ewentualnego osobistego zaproszenia dla Bidena - ocenia amerykańska stacja.

Grupy aktywistów wzywają do bojkotu Igrzysk w Pekinie i apelują do MKOl o odebranie Chinom możliwości organizacji tej imprezy, uzasadniając to doniesieniami o łamaniu praw człowieka Ujgurów i innych muzułmanów w regionie Sinciang na zachodzie ChRL. Władze USA oskarżają Pekin o ludobójstwo, ale chińskie władze zaprzeczają, by w Sinciangu dochodziło do prześladowań.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył w kwietniu, że skoordynowany bojkot Igrzysk jest "czymś, co z pewnością chcemy przedyskutować" z sojusznikami. Później Departament wycofał się z tego komentarza, sugerując, że nie rozmawia z sojusznikami na temat bojkotu - przypomina CNBC.

Według źródeł wirtualny szczyt z udziałem Bidena i Xi może się odbyć na początku przyszłego tygodnia. Obaj przywódcy nie spotkali się ze sobą twarzą w twarz, odkąd w styczniu Biden objął stanowisko prezydenta USA, co wiązane jest między innymi z tym, że Xi unika podróży zagranicznych od wybuchu pandemii Covid-19.

Waszyngton i Pekin spierają się m.in. w sprawie genezy pandemii Covid-19, w sprawach handlowych, gospodarczych i technologicznych, w kwestii praw człowieka, traktowania mniejszości etnicznych i wyznaniowych w Chinach, statusu Tajwanu, autonomii Hongkongu oraz chińskich roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim.