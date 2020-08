Źródła dyplomatyczne: w Brukseli rozmowy polskich dyplomatów z KE i krajami UE w sprawie Białorusi

W Brukseli polscy dyplomaci rozmawiają w poniedziałek z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE w sprawie sytuacji na Białorusi. Wnioskują o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania szefów MSZ państw UE – dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

Z rozmów PAP z polskimi dyplomatami w Brukseli wynika, że chcą oni, aby instytucje unijne zajęły się sytuacją na Białorusi po niedzielnych wyborach prezydenckich.

"Jesteśmy w kontakcie zarówno z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, jak i szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem. Wnioskujemy o to, aby instytucje unijne podjęły kwestię sytuacji na Białorusi. Będziemy zabiegali o zwołanie specjalnej Rady UE ds. zagranicznych dotyczącej sytuacji na Białorusi oraz o włączenie kwestii białoruskiej do już zaplanowanej nieformalnej Rady UE ds. zagranicznych, która odbędzie się w Berlinie w dniach 27-28 sierpnia" - powiedział jeden z polskich dyplomatów.

Dodał, że Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli jest w kontakcie z dyplomatami pozostałych państw członkowskich Unii, a także przedstawicielami Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, ze jeszcze we wtorek specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji na Białorusi ma wydać Borrell. Dalsze kroki - jak powiedział jeden z dyplomatów - będą uzależnione od tego, czy sytuacja w tym kraju będzie eskalowała.

Rzecznik polskiego rządu poinformował w poniedziałek, że premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefowej KE i szefa Rady Europejskiej o zwołanie nadzwyczajnego szczytu unijnego w sprawie sytuacji Białorusi.

"Jeśli dojdzie do eskalacji sytuacji, duże państwo członkowskie, jakim jest Polska, będzie zdeterminowane, żeby taki szczyt zwołać" - powiedział PAP jeden z dyplomatów.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli przekazało w poniedziałek von der Leyen i Michelowi pismo z apelem Morawieckiego o zorganizowanie nadzwyczajnego szczytu UE.

Przekazało również szefowi unijnej dyplomacji oraz unijnemu komisarzowi ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliverowi Varhelyiemu pismo ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza dotyczące zwołania nadzwyczajnej Rady UE ds. zagranicznych oraz poruszenia kwestii białoruskiej na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w sierpniu w Berlinie.

Według wstępnych wyników urzędujący prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zwyciężył w niedzielnych wyborach prezydenckich, zdobywając 80,23 proc. głosów. Jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska otrzymała 9,9 proc. Wyników wyborów nie uznała w poniedziałek Cichanouska, twierdząc, że to ona wygrała.

Według niezależnych obserwatorów w czasie wyborów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a frekwencja w lokalach wyborczych była zawyżana. Wieczorem na ulicach Mińska doszło do protestów, które zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa. Według centrum obrony praw człowieka Wiasna w wyniku tych starć zginęła co najmniej jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Zatrzymano co najmniej 120 osób, ale liczba ta jest zapewne większa. Do starć doszło też w Grodnie, Witebsku i innych miastach.

Informacje o ofierze śmiertelnej zdementowało w poniedziałek białoruskie MSW.

Z Brukseli Łukasz Osiński