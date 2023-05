Źródła: państwa G7 zamierzają w tym tygodniu na szczycie w Hiroszimie zaostrzyć sankcje przeciwko Rosji

Państwa G7 na organizowanym w tym tygodniu szczycie w Japonii zamierzają nałożyć nowe sankcje na Rosję w związku z jej inwazję na Ukrainę, w tym na rosyjską energię i eksport do Rosji - poinformowały agencję Reutera źródła w tej grupie, mające wiedzę o planowanych dyskusjach.

Nowe środki, które mają zostać ogłoszone w dniach 19-21 maja w trakcie spotkania przywódców państw G7 w Hiroszimie, będą ukierunkowane na uchylanie się od sankcji przez Rosję przy wykorzystaniu pomocy z krajów trzecich, takich jak kraje Azji Środkowej i Kaukazu, i będą miały na celu ograniczenie przyszłej produkcji energii przez Rosję oraz wymiany handlowej, która wspiera rosyjską armię.

Przedstawiciele władz amerykańskich powiedzieli agencji Reutera w niedzielę, że członkowie G7 powinni zgodzić się dostosować swoje podejście do sankcji tak, aby przynajmniej w przypadku niektórych kategorii towarów cały eksport do Rosji był automatycznie zakazany, chyba że znajdują się one na liście zatwierdzonych towarów. Obecnie grupa zezwala na sprzedaż do Rosji wszystkich produktów, chyba że są one uwzględnione na czarnej liście sankcyjnej, co stanowi odwrotność proponowanego przez USA rozwiązania.

Zmiana, za którą optują Amerykanie, może utrudnić Moskwie znalezienie luk w systemie sankcji - ocenia Reuters.

Dokładne obszary, w których miałyby zastosowanie nowe zasady, są nadal przedmiotem dyskusji i nie wszystkie pomysły są akceptowane przez wszystkie państwa G7. Amerykanie naciskają jednak przede wszystkim na rozszerzenie sankcji związanych z bazą rosyjskiego przemysłu obronnego.

Unia Europejska ma własne podejście - zauważa Reuters - i obecnie negocjuje 11. pakiet sankcji od początku inwazji Rosji na Ukrainę, koncentrując się na podmiotach i krajach obchodzących istniejące ograniczenia handlowe.

"Czasami omawiane podejście +najpierw zakazujemy wszystkiego i dopuszczamy wyjątki+, naszym zdaniem nie zadziała" - powiedział jeden z przedstawicieli niemieckiego rządu. "Chcemy być bardzo, bardzo precyzyjni i chcemy uniknąć niezamierzonych skutków ubocznych" - dodał.

Proponowana przez USA zmiana "ma znaczenie dla długoterminowej trajektorii tego, dokąd zmierzamy, i restrykcyjności całego reżimu" - skomentowało amerykańskie źródło.

Oczekuje się, że podczas szczytu w Hiroszimie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie przemawiał do przywódców G7 - Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej - osobiście lub wirtualnie.