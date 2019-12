Źródła PAP: Arkadiusz Pluciński zastępcą ambasadora RP przy UE

Arkadiusz Pluciński objął w poniedziałek stanowisko zastępcy stałego przedstawiciela Polski przy UE - dowiedziała się PAP z kilku źródeł w Brukseli. Na stanowisku tym był wakat od kilku miesięcy, gdy tworzyła się nowa Komisja Europejska.

Poprzednik Plucińskiego Sebastian Barkowski wrócił do Warszawy w lipcu, choć teoretycznie Barkowski mógłby pełnić swoją funkcję do grudnia (rozpoczął pracę w grudniu 2014 roku).

Pluciński, który jest związany z administracją publiczną od dwóch dekad, był do sierpnia kierownikiem Wydziału ds. Instytucjonalnych i Prawnych w stałym przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Po powrocie do Polski objął stanowisko radcy ministra w departamencie prawa unijnego w centrali MSZ w Warszawie, by po trzech miesiącach wrócić do Brukseli.

Zastępca ambasadora przy UE reprezentuje Polskę w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER I, w którym są wypracowywane stanowiska w kluczowych sprawach legislacyjnych na poziomie państw członkowskich UE.

COREPER jest najważniejszym organem przygotowującym posiedzenia Rady UE. Wszystkie punkty, które trafiają do porządku obrad Rady (czyli spotkań unijnych ministrów, z wyjątkiem niektórych spraw rolnych), muszą najpierw zostać przeanalizowane przez to ciało, chyba że sama Rada postanowi inaczej.

Pluciński jest z wykształcenia prawnikiem. Dyplom zdobył na Uniwersytecie Szczecińskim, ale skończył też europeistykę na Uniwersytecie Sussex w Brighton. W czasie swojej kariery zawodowej pracował w nieistniejącym już dziś Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej m.in. jako dyrektor w departamencie prawa unijnego (od 2004 do 2009 roku). Przez trzy lata - od 2010 do 2013 roku - pracował również w Komisji Europejskiej. Nowy zastępca stałego przedstawiciela ma 46 lat, zna angielski i francuski.

Szefem placówki w Brukseli jest od 2018 roku Andrzej Sadoś.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka