Źródła PAP: jeszcze w kwietniu na Ukrainie międzynarodowe wydarzenie z udziałem Zełenskiego, Morawieckiego i von der Leyen

W kwietniu na Ukrainie odbędzie się międzynarodowe wydarzenie z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – przekazało PAP wysokie źródło unijne.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Wydarzenie odbędzie w kwietniu. Szczegóły z powodów bezpieczeństwa nie są jeszcze ujawniane. Jednym z głównych tematów rozmów będzie kwestia nielegalnych deportacji do Rosji ukraińskich dzieci" - przekazało PAP źródło unijne.

Komisja Europejska ogłosiła w lutym, że wraz z Polską uruchamia inicjatywę w sprawie ukraińskich dzieci porywanych do Rosji. Celem jest ich odnalezienie i pociągniecie do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za uprowadzenia.

"KE uruchamia wraz z Polska, pod przewodnictwem szefowej KE Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego, inicjatywę dotycząca ukraińskich dzieci. Mamy świadomości dramatycznej sytuacji ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję i wysłanych do Rosji do adopcji. Szacuje się, że od początku inwazji rosyjskie siły wysłały tysiące ukraińskich dzieci do Rosji" -powiedziała w lutym na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.

Z Brukseli Łukasz Osiński