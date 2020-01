Źródła PAP: opinia Komisji Weneckiej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu (aktualizacja)

W przyszłym tygodniu należy oczekiwać wydania pilnej opinii Komisji Weneckiej na temat nowelizacji polskich ustaw sądowych - dowiedziała się we wtorek PAP w źródłach w tym organie doradczym Rady Europy. Delegacja KW złoży wizytę w Warszawie w czwartek i piątek.

O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelizacją na styczniowym posiedzeniu, KW postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym.

Nieznany jest jeszcze program wizyty i rozmów w Warszawie oraz skład delegacji. Z wizytą przed wydaniem opinii przyjeżdża zawsze kilku sprawozdawców z różnych krajów.

2 stycznia KW otrzymała prośbę marszałka Grodzkiego o wydanie opinii na temat nowelizacji uchwalonej przez Sejm 20 grudnia 2019 roku. Jego list z 30 grudnia zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Na stronie internetowej Komisji Weneckiej można przeczytać, że "w rzadkich sytuacjach, w przypadku pilnych próśb, pilne opinie są przyjmowane poza czterema sesjami plenarnymi" w roku. Jak wyjaśniono, ma to na przykład miejsce wtedy, gdy opinia potrzebna jest przed referendum albo debatą w parlamencie.

Takie pilne opinie są potem oficjalnie aprobowane na najbliższej sesji plenarnej KW w Wenecji. Ta zaplanowana jest na 20-21 marca.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład KW wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria i Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora ma między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.

Przewodniczącym KW jest od 10 lat Włoch Gianni Buquicchio. Od 2016 roku honorową przewodniczącą jest była premier Hanna Suchocka.

Procedura prac nad opinią przewiduje wizytę kilku sprawozdawców tego gremium w kraju, którego dotyczy. Po tej wizycie i rozmowach z przedstawicielami różnych instytucji sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat Komisji w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstaje projekt opinii, która jest wydawana.

To będzie kolejna wizyta delegacji KW w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali między innymi opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka