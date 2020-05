Źródła: USA szybciej wycofują żołnierzy z Afganistanu, przyczyną m.in. Covid-19

USA wycofują żołnierzy z Afganistanu szybciej, niż zakładało to porozumienie pokojowe z talibami, a jedną z przyczyn jest obawa przed pandemią koronawirusa - informuje w środę Reuters, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji i w NATO.

Wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu jest głównym punktem porozumienia pokojowego, zawartego 29 lutego między USA a talibami; stroną układu nie jest rząd Afganistanu.

USA zobowiązały się do zmniejszenia do połowy lipca br. swojego kontyngentu w tym kraju z 13 tys. do 8,6 tys. żołnierzy; przy spełnieniu warunków przez stronę talibską - która ma powstrzymać się od działalności terrorystycznej - wszyscy amerykańscy wojskowi mają opuścić Afganistan do maja 2021 r.

Amerykanie wycofują jednak swoich żołnierzy szybciej, niż wymaga porozumienie. Dwóch pragnących zachować anonimowość wysokich rangą urzędników amerykańskich w Kabulu powiedziało agencji Reutera, że siły USA w Afganistanie będą liczyły ok. 8,6 tys. osób już za kilka dni, na początku czerwca.

"Z obawy przed Covid-19 wykonujemy plan zmniejszania naszej obecności militarnej (w Afganistanie - PAP) szybciej, niż przewidywaliśmy" - powiedział jeden z nich.

Drugi dodał, że USA skupiają się na szybkim wycofywaniu personelu pomocniczego i osób uważanych są za najbardziej narażone na infekcję koronawirusem.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że w Afganistanie przebywa obecnie, "około 7 tys. żołnierzy", ale przedstawiciele władz USA wyjaśnili, że w rzeczywistości liczba ta wynosi ponad 8,6 tys.

Trump ponowił też swoją zapowiedź całkowitego wycofania wojsk z tego kraju, nie podał jednak, kiedy dokładnie mogłoby to nastąpić. Być może zakończenie najdłuższej toczonej przez USA wojny stanie się elementem tegorocznej kampanii wyborczej, w której Trump ubiega się o reelekcję - ocenia Reuters.