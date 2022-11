Źródła: wśród grup politycznych w Parlamentu Europejskiego solidarność z Polską; kolejny apel o sankcje na Rosję

Wszystkie grupy polityczne Parlamentu Europejskiego na zamkniętym spotkaniu w Brukseli wyraziły solidarność z Polską w obliczu ostatnich wydarzeń w miejscowości Przewodów. Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś przekonywał, że potrzebne są kolejne sankcje na Rosję i kolejne dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy – wynika z informacji PAP.

W Brukseli odbyło się specjalne, zamknięte posiedzenie komisji PE ds. zagranicznych oraz bezpieczeństwa i obrony, dotyczące uderzenia rakiety w Polsce, w wyniku którego zginęło dwóch polskich obywateli.

Z informacji PAP wynika, że na tym spotkaniu Polskę jednomyślnie wsparli przedstawiciele wszystkich grup politycznych europarlamentu.

W spotkaniu wziął udział Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś, który - jak dowiedziała się PAP - przedstawił informacje na temat wydarzeń w miejscowość Przewodów, gdzie doszło do uderzenia rakiety.

Jak przekazał Sadoś europosłom, śledztwo jest w toku, polskie służby badają miejsce zdarzenia, a stan gotowości polskich sił zbrojnych (obrony przeciwlotniczej, sił powietrznych) został podniesiony po nadzwyczajnym posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Polski ambasador miał podkreślać jako kluczowe, że to tragiczne wydarzenie jest bezpośrednim skutkiem zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę z wtorku 15 listopada, a atak ten po raz kolejny dowodzi konieczności odważnych działań w celu ograniczenia rosyjskiej agresji.

Sadoś zaapelował o przyspieszenie prac nad dalszymi dostawami sprzętu wojskowego i udzielenie Ukrainie znacznej pomocy finansowej, a także przyjęcie nowych, zdecydowanych sankcji wobec Rosji.

Przekonywał, że UE musi nadal wzmacniać presję na Moskwę, w tym poprzez sankcje, aby przerwała wojnę i wycofała swoje siły z terytorium Ukrainy.

Z informacji PAP wynika, że polski dyplomata zwrócił też uwagę na potrzebę ostrożności w komunikacji publicznej i udostępniania tylko zweryfikowanych informacji, aby zapobiec rosyjskiej dezinformacji, która rozpoczęła się zaraz po eksplozji w Polsce.

We wtorek doszło do masowego rosyjskiego ostrzału całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej. Około godziny 16:00 na terytorium Polski (we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim, w województwie lubelskim), blisko granicy z Ukrainą, doszło do eksplozji rakiety. W wyniku tej eksplozji zginęło dwóch obywateli Polski.

Z Brukseli Łukasz Osiński