Źródło: czwartkowy szczyt ma wysłać silny sygnał wsparcia dla Partnerstwa Wschodniego

Czwartkowy szczyt Partnerstwa Wschodniego ma wysłać silny sygnał wsparcia dla krajów, które należą do tego formatu - powiedziało dziennikarzom w Brukseli źródło unijne. "UE ma pokazać, że jest z tym regionem w tych trudnych czasach" - wskazało.

Z powodu pandemii niemożliwe było zorganizowanie szczytu w formie fizycznego spotkania przywódców. Odbędzie się on w formule wideokonferencji.

Jak powiedziało źródło unijne dziennikarzom, szczyt ma skoncentrować się na trzech obszarach. "Pierwszy powiązany jest z pandemią Covid-19. Uważamy, że to spotkanie jest bardzo dobrą okazją do wyrażenia solidarności z naszymi sąsiadami z Partnerstwa Wschodniego. Chodzi nie tylko o sektor zdrowia publicznego, ale też o potrzeby związane z odbudową gospodarczą" - powiedziało źródło dodając, że odpowiedź Wspólnoty na obecny kryzys była natychmiastowa.

"80 mln euro skierowano na potrzeby natychmiastowe, związane ze służbą zdrowia. Kolejny pakiet 883 mln euro został skierowany na społeczno-gospodarczą odbudowę regionu" - wskazało. Ponadto część krajów Partnerstwa skorzystała z pomocy mikrofinansowej.

Drugim celem szczytu ma być potwierdzenie strategicznego znaczenia PW dla Unii. "Wreszcie, czwartkowe spotkanie będzie okazją do spojrzenia w przyszłość i dyskusji na temat długoterminowych celów formatu i tego, co chcemy osiągnąć na kolejnym szczycie w 2021 roku" - powiedziało unijne źródło.

Jednym z poruszanych tematów ma być też walka z dezinformacją. UE chce wspólnie z PW walczyć z tym zjawiskiem, wymieniać się informacjami i dobrymi praktykami.

W agendzie szczytu nie ma tematu Rosji i nałożonych na nią sankcji za agresywne zachowanie wobec niektórych krajów. Źródła unijne nie wykluczają jednak, że temat się pojawi za sprawą państw członkowskich PW, które doświadczyły agresji ze strony Moskwy.

Czwartkowa konferencja zgromadzi szefów państw lub rządów 27 państw członkowskich UE i liderów z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotkaniu będzie przewodniczyć szef Rady Europejskiej Charles Michel.

W spotkaniu wezmą też udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

W maju źródło przekazało PAP, że Polska i kilka innych państw z regionu domagało się, by szczyt PW odbył się z udziałem liderów 27 państw UE, a nie tylko szefów instytucji unijnych. Według tej osoby najgłośniej mieli domagać się tego ambasadorowie Litwy, Łotwy oraz Estonii, podkreślając, że Partnerstwo Wschodnie to format, który okazał się sukcesem, i powinno się pokazywać, że jest on w rękach państw członkowskich. Również Czechy, Rumunia i Polska opowiedziały się za wideokonferencją szefów państw i rządów, a także za przyjęciem w jej efekcie odpowiedniej deklaracji, mówiącej o przyszłości.

Kolejny szczytu UE-PW ma odbyć się w 2021 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński