Źródło: na specjalnym spotkaniu szefów MSZ państw UE ma zapaść decyzja o sankcjach wobec Rosji

Na specjalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej we wtorek w Paryżu powinna zapaść decyzja o przyjęciu sankcji wobec Rosji po uznaniu przez nią niepodległości separatystycznych republik w ukraińskim Donbasie – przekazało PAP unijne źródło dyplomatyczne.

"Opcja minimum to sankcje na konkretne osoby odpowiedzialne za uznanie Ługańska i Doniecka przez Rosję oraz zamrożenie stosunków gospodarczych z dwoma +republikami+. Na stole jest też kwestia poszerzenia sankcji gospodarczych, ale część krajów sprzeciwia się temu. Wskazują, że mogło by to doprowadzić eskalacji stosunków z Rosją" - wskazało źródło.

"Jeśli decyzja polityczna zapadnie dziś na spotkaniu w Paryżu, to w kolejnym kroku sprawa trafi do Brukseli na posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE, którzy formalnie przyjmą sankcje" - dodało źródło.

Nieformalne spotkanie ministrów ma rozpocząć się o godz. 16.

Z Brukseli Łukasz Osiński