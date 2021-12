Źródło: na szczycie w grudniu przywódcy państw UE przedłużą sankcje gospodarcze wobec Rosji

Przywódcy państw UE w przyszłym tygodniu na szczycie w Brukseli podejmą decyzję o przedłużeniu unijnych sankcji gospodarczych przeciwko Rosji na kolejne sześć miesięcy - przekazało PAP źródło unijne.

W lipcu i wrześniu 2014 r. UE nałożyła sankcje gospodarcze na wymianę z Rosją w konkretnych sektorach gospodarki.

W marcu 2015 r. przywódcy UE postanowili uzależnić zniesienie obowiązujących sankcji od pełnego wdrożenia porozumień mińskich (przewidzianego na koniec grudnia 2015 r.). Ponieważ do tego nie doszło, Rada przedłużyła sankcje gospodarcze do 31 lipca 2016 r.

Sankcje gospodarcze są sukcesywnie przedłużane o kolejnych sześć miesięcy od 1 lipca 2016 r.

Decyzję o przedłużeniu sankcji podejmowano każdorazowo po ocenie wdrażania porozumień mińskich. Obecnie sankcje obowiązują do 31 stycznia 2022 r.

Restrykcje są następujące: ograniczenie dostępu niektórych rosyjskich banków i firm do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych, zakaz eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji, ograniczenie dostępu Rosji do określonych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński