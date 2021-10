Polska chce, dochodzenia KE w sprawie manipulacji cenowych Gazpromu

Polska chce, aby Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenia w sprawie manipulacji na rynku gazu ziemnego, prowadzonych przez rosyjski koncern Gazpromu, które powodują wzrost cen surowca w UE – przekazało dziennikarzom w Brukseli polskie źródło dyplomatyczne.

Kwestia ta ma pojawić się na unijnym szczycie w Brukseli pod koniec października. Jak przekazały źródła dyplomatyczne, temat ten jest ważny także dla innych państw członkowskich, które chcą, aby został poruszony w dyskusji przywódców.



- W ostatnich miesiącach następują dość drastyczny wzrostu cen gazu, a co za tym idzie - cen energii. Większość państw członkowskich wyraża tym zaniepokojenie - przekazał dyplomata.



- Część krajów zwróciła się o zorganizowanie specjalnej dyskusji na zaplanowanym w październiku szczycie. Ta dyskusja odbędzie się - dodał.



Wskazał, że powodem wzrostu cen gazu jest m.in. polityka Gazpromu, która polega na ograniczeniu dostawy gazu do poszczególnych państw UE, co powoduje wzrost cen surowca.