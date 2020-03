Źródło: przesunięto wizytę prezydenta Chin w Japonii w związku z epidemią koronawirusa

Tokio i Pekin uzgodniły, że zaplanowana na początek kwietnia wizyta państwowa prezydenta Chin Xi Jinpinga w Japonii zostanie przesunięta, ponieważ oba kraje zmagają się z epidemią koronawirusa - poinformowało w poniedziałek źródło zaznajomione ze sprawą.

Cytowana przez agencję Reutera osoba przekazała, że na razie nie zdecydowano o nowym terminie wizyty Xi w Japonii. Więcej szczegółów nie podano.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych było do tej pory w Iranie - 54, Korei Południowej - 22 i Japonii - 12.