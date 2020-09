Źródło: rozmowy na temat mechanizmu warunkowości w budżecie UE dalekie od kompromisu

W rozmowach na temat mechanizmu warunkowości w budżecie UE kraje członkowskie ciągle są dalekie od kompromisu – poinformowało PAP wysokiej rangi źródło unijne. Negocjacje w tej sprawie prowadzi niemiecka prezydencja, która stara się zbudować porozumienie.

Jak poinformował w piątek rano brukselskich korespondentów ambasador RFN przy UE Michael Clauss, w kwestii "mechanizmu praworządności prezydencja niemiecka prowadzi intensywne rozmowy z państwami członkowskimi UE".

"Negocjacje są niezwykle skomplikowane. Jednak prezydencja niemiecka w Radzie wkrótce przedstawi propozycję do przyjęcia przez Radę. Nasza propozycja będzie ściśle związana z decyzją Rady Europejskiej. Ale jest również jasne, że mechanizm praworządności w budżecie UE nie może być procedurą, która określa w inny sposób to, co jest w art. 7. Celem jest ochrona budżetu UE i po raz pierwszy ukaranie naruszeń praworządności przy korzystaniu ze środków budżetowych" - wskazał ambasador Niemiec.

Z rozmów PAP z dyplomatami w Brukseli wynika, że w negocjacjach, które prowadzi prezydencja z częścią unijnych państw zainteresowanych tą kwestią, nie osiągnięto postępów.

"Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Nie pojawiała się jak dotąd żadna propozycja, która mogłaby usatysfakcjonować kraje UE, które są sceptyczne wobec propozycji mechanizmu oraz z drugiej strony kraje, które opowiadają się za silnym powiązaniem budżetu z praworządnością" - powiedziało PAP źródło unijne zaangażowane w rozmowy.

Na kompromisie w tej sprawie zależy niemieckiej prezydencji, która chce, by uzgodnione na szczycie UE w lipcu budżet unijny i fundusz odbudowy zostały przyjęte jak najszybciej w negocjacjach między Parlamentem Europejski i Radą UE (krajami członkowskimi). Tymczasem PE naciska na to, aby mechanizm został przyjęty przez kraje UE.

Niemcy prowadzą rozmowy z krajami członkowskimi chcąc, aby propozycja mechanizmu, którą przedstawią, była jak najbliższa możliwemu kompromisowi. Choć prezydencja miała ją zaprezentować do końca września, może się to opóźnić z uwagi na przełożenie daty szczytu unijnego.

Służby prasowe niemieckiej prezydencji poinformowały PAP, że gdy będzie gotowa, przedstawią ją unijnym ambasadorom. Jak wskazały, ma się to stać "wkrótce".

Z nieoficjalnych informacji z Brukseli wynika, że Berlin nie będzie forsował krytykowanej mocno przez Polskę i Węgry propozycji Komisji Europejskiej w sprawie warunkowości, która zakładała możliwość dość łatwego zamrażania środków państwom mającym problemy z praworządnością.

Choć rozporządzenie w tej sprawie teoretycznie nie wymaga jednomyślności, a tylko większości kwalifikowanej, Niemcy w praktyce chcą poparcia dla swoich rozwiązań ze strony wszystkich krajów UE. Z tego powodu niemiecka prezydencja chce rozwodnić zapisy mechanizmu.

Na lipcowym szczycie budżetowym przywódcy państw i rządów unijnych zgodzili się na zmianę zapisów wniosków dotyczących mechanizmu praworządności, zastępując je ogólnikowymi stwierdzeniami o konieczności ochrony budżetu UE. W efekcie premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orban ogłosili zwycięstwo w negocjacjach o te zapisy.

Z Brukseli Łukasz Osiński