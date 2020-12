Źródło: W. Brytania i UE do niedzieli podejmą decyzję o przyszłości rozmów

Brytyjski premier Boris Johnson i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uzgodnili, że obie strony podejmą do niedzieli ostateczną decyzję w sprawie dalszych negocjacji o umowie handlowej - ujawniło brytyjskie źródło rządowe.

Johnson i von der Leyen spotkali się w środę wieczorem w Brukseli, aby spróbować przełamać impas w negocjacjach, ale choć oboje zgodzili się co do ich wznowienia, to przyznali, że pomiędzy obydwoma stronami pozostają bardzo duże różnice.