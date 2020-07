Źródło: wciąż duże różnice między państwami UE w sprawie budżetu i funduszu odbudowy

Między państwami UE wciąż utrzymują się duże różnice w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty oraz funduszu na odbudowę ze skutków pandemii koronawirusa - poinformowało w czwartek po południu wysokiej rangi źródło unijne.

Problematyczną kwestią jest wielkość środków na ożywienie gospodarcze po kryzysie. Komisja Europejska zaproponowała 750 mld euro na ten cel, ale część krajów sprzeciwia się takiej wysokości tego instrumentu.

Źródło podało, że niewykluczone, iż w czasie zaplanowanego na piątek i sobotę szczytu UE, po pierwszej sesji w gronie wszystkich przywódców przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przedstawi zrewidowaną propozycję.

Innymi kwestiami, co do których nie ma porozumienia są: powiązanie dostępu do funduszy z praworządnością, zarządzanie wydawaniem środków oraz warunkowość dotycząca celu neutralności klimatycznej.