Źródło: Zełenski zwróci się do przywódców na szczycie w Brukseli z apelem o większe dostawy broni dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwróci się do przywódców na szczycie UE w Brukseli przede wszystkim z apelem o większe dostawy broni dla Ukrainy, w tym artylerii dalekiego zasięgu, czołgów i samolotów - przekazał grupie dziennikarzy w Brukseli wysoki przedstawiciel ukraińskich władz.

W czwartek w szczycie UE w Brukseli ma wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wizyty w Londynie, Paryżu i Brukseli to druga podróż zagraniczna Zełenskiego od czasu rozpoczęcia prawie rok temu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pierwszą odbył w grudniu w Polsce i USA.

"Prezydent przyjedzie do Brukseli, by osiągnąć konkretne wyniki. Przede wszystkim chodzi o broń. Potrzebujemy wsparcia Rady Europejskiej, aby przyspieszyć dostawy broni na Ukrainę" - powiedział dziennikarzom przedstawiciel ukraińskich władz. Jak dodał, choć Rada Europejska nie decyduje o dostawach broni, a decyzja ta spoczywa w gestii poszczególnych stolic unijnych, to jednak szczyt może wysłać silny sygnał polityczny.

Urzędnik, który mówił pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że Kijów potrzebuje artylerii dalekiego zasięgu, różnych rodzajów amunicji, czołgów i myśliwców.

"Potrzebujemy artylerii dalekiego zasięgu, wszelkiego rodzaju amunicji artyleryjskiej. Amunicji, amunicji, amunicji.. zużywamy mnóstwo amunicji każdego dnia. Oczywiście czołgów. Decyzja o dostawach czołgów została podjęta przez kilka państw członkowskich, ale na razie nie otrzymaliśmy ani jednego. Potrzebujemy ich szybko. Potrzebujemy też myśliwców" - powiedział ukraiński urzędnik.

Jak dodał, najbliższe dwa miesiące będą kluczowe, bo Rosja przygotowuje kolejną ofensywę. Urzędnik dał do zrozumienia, że do eskalacji walk może dojść w najbliższych tygodniach, dlatego w marcu Zełenski nie będzie podróżował za granicę.

Jak zaznaczył, Zełenski zwróci się na szczycie UE z apelem o przyspieszenie działań UE w celu przyjęcia Ukrainy do wspólnoty. "Jesteśmy przekonani, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych może zostać podjęta jeszcze w tym roku" - powiedział urzędnik.

Oczekuje się, że Zełenski wystąpi w Parlamencie Europejskim w czwartek rano, a następnie dołączy do przywódców UE w budynku Rady.

Tematem rozmów mają być też kolejne sankcje wobec Rosji. Pomimo zapowiedzi z początku stycznia KE jak dotąd nie przedstawiła propozycji kolejnego pakietu. Jak powiedział urzędnik, Ukraina liczy na nałożenie na Rosję kolejnych restrykcji w związku z trwającą agresją.

"Powtarzamy, że potrzebne są dodatkowe sankcje. Potrzebujemy kolejnych sankcji personalnych. Sankcje powinny zostać przyjęte przed 24 lutego" - powiedział dziennikarzom urzędnik.

"Sankcje mogą być zniesione tylko wtedy, gdy Rosja wycofa się z całego terytorium Ukrainy, w tym Krymu. Agresja zaczęła się na Krymie w 2014 r. Wszystko zaczęło się na Krymie i tam powinno się skończyć" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński