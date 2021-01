Związek Polaków na Litwie zainicjował społeczny spis ludności polskiej

Związek Polaków na Litwie (ZPL) zainicjował społeczny spis ludności polskiej, który ma się odbywać równocześnie z odbywającym się w tym roku powszechnym spisem ludności. Celem akcji jest ustalenie rzeczywistej liczby Polaków w tym kraju i zachęcenie do deklarowania narodowości.

Celem akcji ZPL jest też ustalenie maksymalnie precyzyjnej liczby Polaków mieszkających na Litwie. Zamierza się to osiągnąć zestawiając oficjalne dane powszechnego spisu ludności dotyczące narodowości z danymi akcji społecznej.

"Rzeczywista liczba (Polaków na Litwie) pozwoli określić potrzeby społeczności polskiej oraz jakie prawa jej przysługują" - powiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceprzewodnicząca ZPL Edita Tamosziunaite.

Na Litwie 1 stycznia rozpoczął się powszechny spis ludności, który pokaże m.in., ilu Polaków mieszka w tym kraju. Ta liczba może być zaniżona, bo po raz pierwszy dane są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych.

Poprzednie spisy ludności na Litwie, przeprowadzane co 10 lat, odbywały się z pomocą rachmistrzów, którzy przychodzili do każdego obywatela do domu i wypełniali ankiety. W celu usprawnienia procesu tym razem dane są pozyskiwane drogą elektroniczną. Problem polega na tym, że w oficjalnych rejestrach państwowych wskazanie przynależności do narodowości nie jest obowiązkowe. Dlatego ten spis ludności może wykazać, że oficjalna liczba Polaków jest mniejsza niż rzeczywista.

Uwzględniając zaistniały problem, na stronie internetowej litewskiego Departamentu Statystyki przed kilkoma tygodniami została uruchomiona ankieta, za pomocą której można uzupełnić swe dane. Ankieta dotyczy nie tylko narodowości, ale też wyznania i znajomości języków.

Wraz z uruchomieniem ankiety uzupełniającej spis ludności w społeczeństwie polskim na Litwie rozpoczęła się wzmożona kampania informacyjna zachęcająca do jej wypełniania. Zaangażowane w kampanię są polskie organizacje społeczne oraz polskie media i szkoły.

Szacuje się, że problem braku zapisu narodowości w oficjalnych rejestrach dotyczy około 20 proc. litewskiego społeczeństwa, głównie osób młodych. Gdy Litwa należała do Związku Radzieckiego, wpis narodowości w akcie urodzenia dziecka był obowiązkowy. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości w 1990 roku deklaracja narodowości stała się dobrowolna.

Wstępne wyniki powszechnego spisu ludności zostaną opublikowane pod koniec bieżącego roku.

Według poprzedniego spisu ludności z 2011 roku na Litwie mieszka 200 317 osób narodowości polskiej. Polacy są tu najliczniejszą mniejszością narodową i stanowią 6,58 proc. ludności kraju.

Z Wilna Aleksandra Akińczo