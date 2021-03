Związek Polaków we Włoszech zaprotestował przeciwko aresztowaniu Andżeliki Borys

Związek Polaków we Włoszech zaprotestował przeciwko aresztowaniu i skazaniu przez białoruski sąd prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, a także aresztowaniu członków zarządu ZPB. W nocie protestacyjnej przypomniano zobowiązania władz w Mińsku.

W komunikacie przekazanym we wtorek PAP Związek Polaków we Włoszech - zrzeszający 21 organizacji polonijnych w tym kraju i członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Rady Polonii Świata - zaznaczył, że podstawą wydania wyroku skazującego Andżelikę Borys na 15 dni aresztu był "pretekst zorganizowania przez Związek w dniu 7 marca tradycyjnego polskiego jarmarku Kaziuki".

"Białoruś podpisując traktat o ochronie mniejszości narodowych zobowiązała się do przestrzegania jego przepisów. Niestety łamie go prześladując polską mniejszość narodową zamieszkującą na tych terenach od wieków" - głosi oświadczenie Związku Polaków we Włoszech.

Podkreślono w nim: "Apelujemy o niezwłoczne zwolnienie Andżeliki Borys i pozostałych aresztowanych członków Związku Polaków na Białorusi".

Oświadczenie podpisała w imieniu zarządu Związku Urszula Stefańska-Andreini.