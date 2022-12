Zwiększyli wydobycie węgla i teraz mają gwałtowne protesty

Zapoczątkowany w 2011 r. boom na wydobycie węgla w Mongolii miał znacząco poprawić sytuację ekonomiczną tego ponad trzymilionowego kraju. Jednak zamiast tego pojawiło się duże rozwarstwienie społeczne i mało zdywersyfikowana gospodarka.

Ostatnie doniesienia o bogaceniu się na nielegalnej sprzedaży węgla przez lokalnych oligarchów przelały czarę goryczy i wyprowadziły na ulice Ułan Bator tysiące młodych ludzi.

Iskrą wywołującą ostatnie demonstracje był skandal korupcyjny

W pierwszych dniach grudnia na placu Sukhbaatar w stolicy Mongolii, Ułan Bator, miały miejsce antyrządowe protesty, w których udział brało kilka tysięcy osób. Protestujący próbowali zdobyć szturmem znajdujący się nieopodal Pałac Państwowy, siedzibę rządu, jak również planowali przemarsz pod siedzibę prezydenta tego kraju Uchnaagijna Chürelsücha. W obu przypadkach demonstrantów powstrzymała policja.

Nie są to pierwsze tego typu protesty. Poprzednie miały miejsce w kwietniu. Wtedy to protestujący domagali się poprawy warunków życia oraz wzywali rząd do podjęcia konkretnych działań w walce z kryzysem gospodarczym i osiągającą od zeszłego roku dwucyfrowe wartości inflacją. W ekonomię kraju uderzyło zmniejszenie obrotów handlowych z najważniejszym partnerem, czyli Chinami.

Demonstracje nasiliły się po tym, gdy tuż po manifestacji 7 kwietnia, dwudziestu protestujących zostało zatrzymanych przez policję i brutalnie pobitych. Już dzień później młodzi ludzie ponownie zebrali się, by tym razem protestować przeciwko brutalności sił bezpieczeństwa. W celu uspokojenia nastrojów, premier Mongolii Oyun-Erdene Luvsannamsrai, wieczorem 8 kwietnia ogłosił podjęcie przez rząd szeregu działań w celu obniżki cen podstawowych produktów żywnościowych i paliwa.

Iskrą wywołującą ostatnie, grudniowe demonstracje był z kolei skandal korupcyjny. W listopadzie lokalni dziennikarze poinformowali, że ze znajdujących się przy granicy z Chinami magazynów Erdenes Tavan Tolgoi, państwowej firmy z branży wydobywczej, miało nielegalnie zniknąć łącznie 385 tys. ton węgla. Skradziony surowiec miał być następnie sprzedawany w Chinach. Zyski z całego procederu rzekomo czerpała grupa 30 osób ze świata biznesu i polityki, w tym sam prezes Erdenes Tavan Tolgoi. Zdaniem demonstrantów beneficjentami byli także niektórzy członkowie rządu.

Mongolska gospodarka jest silnie uzależniona od eksportu surowców

Sprawujący władzę znów starają się tonować nastroje i proponują zmiany w prawie karnym, mające zapewnić większą transparentność systemu sprawiedliwości w walce z korupcją. Oprócz tego władze obiecują sprzedaż ok. 30 proc. udziałów we wspomnianej firmie podmiotom prywatnym, by zapewnić transparentność w zarządzaniu. Dodatkowo władze Chin, choć „nie znają szczegółów sprawy”, wyraziły otwartość na współpracę przy prowadzeniu śledztwa.

Jednak w opisanym skandalu nie chodzi tylko o jawność życia publicznego. Mongolska gospodarka jest silnie uzależniona od eksportu surowców, których wydobycie według danych kanadyjskich odpowiada za ok. 26 proc. PKB. Z kolei 64 proc. towarów eksportowych trafia do Chin, a w tej grupie sam tylko węgiel stanowi ponad 60 proc. całego eksportu do Państwa Środka.

W tym kontekście oburzenie społeczeństwa dotyczy przede wszystkim pieniędzy, które nie trafiły do państwowego budżetu, a które mogłyby zostać wykorzystane w jakiś sposób do poprawy trudnej sytuacji gospodarczej.