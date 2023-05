100 gigabitów na sekundę. Azja przygotowuje się na 6G

Azjatyckie potęgi technologiczne idą za ciosem i pracują nad rozwojem sieci szóstej generacji (6G). W kontekście napięć między Waszyngtonem a Pekinem 6G może przynieść różniące się od siebie standardy, wzmacniające podział świata na bloki skupione wokół USA i Chin.

Dzięki jeszcze większej szybkości i przepustowości przesyłania danych sieć szóstej generacji będzie miała wpływ na przyspieszenie rozwoju wielu technologii, takich jak Internet Rzeczy czy rozszerzona i wirtualna rzeczywistość.

Korea Południowa pracuje już nie tylko nad rozwojem samych sieci, ale także nad budowaniem ośrodków pozwalających na testowanie rozwiązań, które będą opierać swoje działanie na internecie mobilnym kolejnej generacji, dającym nawet 50-krotnie szybsze połączenie niż obecnie dostępne 5G.

Plan zakłada wdrożenie technologii 6G do 2030 r.

Wedle doniesień The Korea Times zachodnie wyspy Ongjin należące do okręgu administracyjnego południowokoreańskiego miasta Incheon staną się obszarem testowym dla osobistych pojazdów powietrznych, w skrócie PAV (personal aerial vehicle).

Tego rodzaju jednostki nazywa się także latającymi samochodami lub taksówkami. Będą miały za zadanie przenosić pasażerów na krótkich, często miejskich odcinkach. Rozwiązanie to ma być stosowane w nowej stolicy Indonezji czy chociażby już na igrzyskach olimpijskich we Francji. Co ważne, rozwijane w Korei Południowej pojazdy PAV mają opierać się na rozwiązaniach sieci 6G.

Ruszył wielki wyścig na internetowe prędkości. 6G już w 2030

Podczas ceremonii podpisania porozumienia pomiędzy władzami miasta Incheon, państwowymi i prywatnymi firmami, burmistrz Yoo Jeong-bok zapowiedział plan przygotowania podległego mu obszaru do wdrożenia technologii 6G do 2030 r. Zgodnie z zapowiedziami pracującego nad jej rozwojem Samsunga, są to realistyczne ramy czasowe. Tym bardziej, że nad rozwojem sieci szóstej generacji pracują już ośrodki w innych państwach na świecie, a Chińczycy ogłosili nawet osiągnięcie ważnego kroku milowego w tym obszarze.

Jak podaje hongkoński South China Morning Post zespół naukowy należącej do państwa organizacji CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) ogłosił w kwietniu br. skuteczne wykonanie próby połączenia w technologii mającej być fundamentem 6G. Według informacji podanych przez państwowe media, test wykorzystywał komunikację związaną z pędem orbitalnym fotonów o częstotliwości terahercowej. W eksperymencie naukowcy wykorzystali specjalne anteny, generujące cztery różne wzorce wiązek o częstotliwości 110 GHz, osiągając transmisję na poziomie 100 gigabitów na sekundę.

Dla porównania, w Polsce w 2022 r. według danych RFBenchmark u najlepszych operatorów średnia szybkość pobierania danych oscylowała wokół 40 megabitów na sekundę, czyli dwa i pół tysiąca razy wolniej od wyniku osiągniętego w eksperymencie CASIC.

Mimo tego nie jest to jeszcze prędkość przesyłania danych, jakiej spodziewamy się od sieci szóstej generacji (ta liczona będzie w terabitach na sekundę). Kluczowym osiągnięciem jest jednak wykorzystanie komunikacji terahercowej, mającej stanowić podstawę sieci 6G. Jest to technologia transmisji informacji przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwościach w zakresie od 100 GHz do 10 THz, umożliwiająca przekazywanie większej ilości danych i szybszy transfer w porównaniu do tradycyjnych metod komunikacji. W przyszłości tego rodzaju rozwiązanie ma być wykorzystywane w komunikacji pomiędzy lądownikami księżycowymi i marsjańskimi, statkami kosmicznymi oraz wewnątrz obiektów kosmicznych.

Zachodnie blokady technologii mobilizują Chiny do prac nad własnymi rozwiązaniami

Według związanego z Komunistyczną Partią Chin dziennika Global Times blokady handlowe i technologiczne Stanów Zjednoczonych jedynie motywują Chiny do zwiększenia intensywności prac nad nowoczesnymi technologiami. Osiągnięcia i wiodąca pozycja chińskich firm w obszarze budowy rozwiązań i infrastruktury 5G mają dać im lepszą pozycję startową w pracach nad kolejną generacją. Przytaczane przez dziennik badania firmy analitycznej Market Research Future wskazują, że połowa światowych patentów związanych z 6G pochodzi właśnie z Chin.

W związku z poczuciem zagrożenia chińską dominacją, kraje Zachodu, w szczególności Stany Zjednoczone, mogą nie zdecydować się na wspólny, globalny standard. Korea Południowa i Chiny raczej konkurują niż współpracują na tym polu. Seul pozostaje bliskim sojusznikiem USA w dziedzinie bezpieczeństwa, choć ich największym partnerem handlowym są wciąż Chiny.

W przypadku braku porozumienia między największymi graczami technologicznymi mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której smartfony i urządzenia IoT zdolne do wykorzystywania sieci 6G w jednym standardzie, mogłyby nie posiadać takiej zdolności w innym. To zdaniem niemieckiego instytutu Merics jeden z możliwych wariantów, który wiązałby się większymi kosztami wykorzystywania kolejnej generacji mobilnego internetu przez konsumentów.