143 tys. 568 pojazdów pojawiło się w październiku w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), to o prawie 9 tys. mniej niż w październiku 2020 - podał w piątek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Wśród zarejestrowanych pojazdów była przyczepa do zbierania liści - dodano.

Jak podano w komunikacie, najwięcej Polacy zarejestrowali samochodów osobowych - 104 tys. 131 sztuk. Na drugim miejscu znalazły się samochody ciężarowe - 12 tys. 917. Poza osobówkami i samochodami ciężarowymi, w październiku w Centralnej Ewidencji Pojazdów pojawiło się także m.in.: 4756 motocykli, 307 autobusów i 3272 ciągniki rolnicze.

Wskazano, że bazie CEP w październiku br. pojawiła się jedna przyczepa do zbierania liści. Zarejestrowano ją w województwie dolnośląskim, a wyprodukowano w 2021 r. Rok temu w tym samym czasie Polacy zarejestrowali trzy przyczepy tego typu.

Dodano, że wśród niestandardowych pojazdów zarejestrowanych w CEP, pojawiły się: jeden sortownik (przyczepa specjalna), 5 samochodów do nauki jazdy, 115 pojazdów do wywozu śmieci, 4 zamiatarki, 64 samochody do zimowego utrzymania dróg, 2 wciągarki linowe i 2 ruchome reklamy oraz 22 maszty oświetleniowe (przyczepa specjalna).

Resort cyfryzacji przypomniał, że baza CEP to nie tylko źródło wiedzy, ciekawostek, ale też sporo przydatnych e-usług, w tym min. dostęp do historii pojazdu, możliwość zgłoszenia zakupu lub zbycia pojazdu oraz możliwość zarejestrowania auta za pośrednictwem salonu sprzedaży.