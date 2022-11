15 lat NCBR pod znakiem innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas dwudniowej konferencji w Warszawie, podsumowało piętnaście lat swojej działalności, a także przedstawiło plany na dalsze działania. W gronie ekspertów krajowych i zagranicznych dyskutowano o trendach w innowacjach, a także o sposobach uzyskania wsparcia na prace B+R w ramach Funduszy Europejskich, programu Horyzont Europa czy środków krajowych.

W 2021 r. został powołany ośrodek Ideas NCBR, który realizuje prace z zakresu sztucznej inteligencji.

Program FERS ma budżet ponad 4,8 miliarda euro, z czego NCBR jest drugą instytucją po Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z największą alokacją w wysokości ponad 700 milionów euro.

Program BRIdge Alfa to punkt zwrotny w rozwoju polskiego rynku venture capital.

W mowie inauguracyjnej, dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR przedstawił główne założenia działalności instytucji, zaznaczając, jakie zmiany zaszły w Polsce w wyniku jej aktywności.

- Przed nami pierwsze konkursy, które będą finansowane z nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, a jednocześnie wciąż realizowane są projekty z poprzedniej perspektywy. Oznacza to szereg możliwości dla przedsiębiorców i naukowców, co w połączeniu z ofertą programu Horyzont Europa daje ogromne pole do działania. Szeroka oferta wsparcia zostaje więc utrzymana. NCBR kojarzone jest przede wszystkim jako miejsce, do którego można zgłosić swój projekt z nadzieją na wsparcie jego realizacji– zaznaczył dr Kuch. Jak podkreślał, bardzo ważnym aspektem jest również komercjalizacja projektów.

Skala działalności NCBR jest szeroka. M.in. instytucja inicjuje wsparcie dla projektów w obszarach zaawansowanych technologicznie. Chociażby w 2021 r. został powołany ośrodek Ideas NCBR, który realizuje prace z zakresu sztucznej inteligencji. NCBR wspiera również projekty związane z zieloną transformacją. Co ważne, NCBR realizuje także programy z zakresu bezpieczeństwa i obronności we współpracy z MON. Przykładem jest zainicjowany niedawno program „Perun” z budżetem 3 mld złotych.

- To wielkie wyzwanie, a przede wszystkim możliwość tego, co będziemy robić w przyszłości. Sektor biznesu doskonale zdaje sobie sprawę, że przyszłość zależy od nas samych i od tego, co dziś stworzymy, a innowacje są pewnym rynkiem, z którym wszyscy możemy się zmierzyć, ponieważ tam jeszcze jest wiele do zrobienia – wskazał Minister Puda - Poprzez współfinansowanie z różnych źródeł, również ze środków Funduszy Europejskich, NCBR pomaga rodzimym przedsiębiorcom, w szczególności we wdrażaniu innowacji i w podejmowaniu biznesowego ryzyka, czyli tego, co towarzyszy na co dzień każdemu przedsiębiorcy.

Fundusze uropejskie w nowej perspektywie

Na konferencji nie zabrakło informacji na temat działań NCBR jako Instytucji Pośredniczącej przy wydatkowaniu Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jednym z programów, w ramach którego NCBR będzie prowadził aktywność, jest program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), mający m.in. rozwijać ofertę uczelni, jak również likwidować bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym .

- Program ma budżet ponad 4,8 miliarda euro, z czego NCBR jest drugą instytucją po Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z największą alokacją w wysokości ponad 700 milionów euro. Jest to nieco mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej UE, niemniej są to bardzo ważne środki przede wszystkim dla uczelni i jednostek naukowych – wskazała Anna Marciniak, kierownik sekcji w dziale programowania i wyboru projektów NCBR.

- Zaplanowane w ramach FERS działania to przede wszystkim dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki i rynku pracy. Uczelnie uzyskają wsparcie w podnoszeniu kompetencji studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej - powiedziała Marciniak. - Działania obejmą również dostępność kształcenia akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Kolejnym ważnym obszarem działalności NCBR jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W jego ramach już w pierwszym kwartale 2023 roku ruszą konkursy dla przedsiębiorców, z nowym, elastycznym podejściem dopasowanym do potrzeb sektora biznesu. Na Modułowe Wsparcie Innowacji zostanie przeznaczone prawie 2 mld euro. NCBR kontynuował będzie również wsparcie dla projektów z certyfikatem Seal of Excellence oraz projektów IPCEI, czyli Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania. Jednym z programów omawianych szerzej w kolejnych panelach podczas konferencji był dedykowany startupom Bridge Up.

Debaty w międzynarodowym gronie

Na jubileusz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zjechali eksperci z całego świata, reprezentujący instytucje, z którymi NCBR od lat współpracuje przy kształtowaniu programów międzynarodowych.

W rozmowie prowadzonej przez dyrektor działu Krajowego Punktu Kontaktowego Magdalenę Bem-Andrzejewską przedstawiciele instytucji, uczelni, instytutów czy przedsiębiorstw przedstawili swój punkt widzenia na współpracę międzynarodową. Zdecydowanie wskazali, że poszerza ona możliwości, zwiększa dostęp do nowych rynków i pomysłów, wzmacnia portfolio i możliwość tworzenia zupełnie nowych rozwiązań dotychczasowych problemów. Mimo że w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami można dostrzec wyzwania, to jednak przeważają pozytywy. Współpraca międzynarodowa to konieczność, a NCBR i Krajowy Punkt Kontaktowy mogą pomóc w zrobieniu kolejnych kroków ku tej współpracy.

Również w kolejnych panelach eksperci wskazywali na korzyści płynące z takiej kooperacji m.in. że pozwala ona na korzystanie z komplementarnych kompetencji partnerów, pokonywanie własnych ograniczeń i poznawanie siebie, co umożliwia zbliżenie państw i społeczeństw oraz rozwój współpracy wielostronnej.

O startupach i zielonej transformacji

Drugi dzień wydarzenia to przede wszystkim prezentacja efektów działań NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Nie zabrakło ciekawych dyskusji nt. prowadzonych programów, a beneficjenci środków Funduszy Europejskich z POIR, firm: Noctiluca, Progress Piotr Przybysz, Thorium Space oraz Saventic Health znaleźli się w ogniu pytań na gorących krzesłach, opowiadając o swoich projektach.

- Program BRIdge Alfa to punkt zwrotny w rozwoju polskiego rynku venture capital. To także pewnego rodzaju rewolucja w bogatej ofercie NCBR. Centrum zawsze podejmowało odważne i ambitne inicjatywy, wspierające rozwój innowacji w Polsce. 15 lat istnienia naszej instytucji, to nie tylko piękna historia, tradycja i wypracowana marka, to nade wszystko ogromne wsparcie finansowe przekazane innowatorom, którzy dzięki swojej pomysłowości i pracowitości zwiększają przewagę konkurencyjną Polski i budują naszą krajową gospodarkę - wskazała w przemówieniu Hanna Strykowska, dyrektor Biura Zaawansowanych Programów Badawczych i Inwestycyjnych w NCBR, która otworzyła drugi dzień konferencji.