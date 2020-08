15 mln zł czeka na programistów w e-Pionier GovTech

25 września rozpocznie się nabór wniosków do III konkursu e-Pionier GovTech - ogłosiło w poniedziałek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Programiści dostaną wsparcie na realizację pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Tegoroczny budżet konkursu to 15 mln zł.

Poprzez konkurs NCBR łączy naukowców i przedsiębiorców z jednostkami samorządowymi oraz instytucjami publicznymi, aby wspólnie odpowiadali na zidentyfikowane wcześniej problemy, istotne dla lokalnych społeczności czy wybranych grup społecznych.

"W e-Pionierze wyraźnie widzimy, że nauka potrafi rozwiązywać konkretne problemy społeczne. Wiedza i kreatywność utalentowanych badaczy i programistów służy tworzeniu technologii bezpośrednio podnoszących jakość życia ludzi" ­- komentuje cytowany w przesłanym PAP komunikacie NCBR minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Do naboru w konkursie mogą zgłaszać się tzw. akceleratory technologiczne, czyli firmy mające doświadczenie związane z inwestycjami w startupy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz komercjalizacji nowych technologii. Wytypowane w toku oceny akceleratory wybiorą następnie interdyscyplinarne zespoły programistów (członkami zespołów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego) i wesprą je w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Według NCBR dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych mają one szansę stanowić przełom w podnoszeniu jakości życia całego społeczeństwa.

NCBR połączył w ramach konkursu siły z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów realizującą program GovTech Polska, którego celem jest stworzenie mostu pomiędzy sektorem publicznym, a polskimi innowatorami. Jednostki publiczne zgłaszają wyzwania, które mogą być rozwiązane z pomocą nowych technologii. Zadaniem akceleratora jest doprecyzowanie potrzeby i znalezienie najlepszego zespołu mogącego zbudować takie rozwiązanie.

"Wprowadzanie innowacji w sektorze publicznym to nadrzędny cel Programu GovTech Polska. Wspólna edycja konkursu e-Pionier to szansa, dzięki której kolejne jednostki publiczne zyskają na wdrażaniu najnowszych technologii, opracowywanych przez polskie zespoły naukowców, przedsiębiorców i innowatorów. To pilotaż, który być może zostanie stałym elementem ekosystemu GovTech" - wyjaśnia cytowana w komunikacie pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska.

Z kolei dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zespół, który stworzył wartościowe rozwiązanie, założył firmę i z powodzeniem je komercjalizował. "Co więcej, zachęcamy do tego. W NCBR kładziemy nacisk na wdrożenie nowych technologii, by wypracowane w toku prac badawczych rozwiązania znalazły swoje zastosowanie na rynku" - dodał.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 25 września i potrwa do 2 października 2020 roku do godziny 16:00. Wnioskodawcy mogą starać się nawet o 8 milionów złotych dofinansowania. Wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20 proc. wysokości wydatków kwalifikowanych. Trzecia edycja konkursu "e-Pionier GovTech" realizowana jest w ramach Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.