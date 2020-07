15 tys. miejsc pracy w Daimlerze zagrożonych, spór ze związkami zaognia się

Spór pomiędzy kierownictwem Daimlera a związkami zawodowymi ws. planowanych cięć kosztów zaognia się po uwadze jednego z członka zarządu, iż pracę stracić może nawet 15 tys. zatrudnionych - podaje w poniedziałek agencja Reutera.

O "zaognieniu" sytuacji poinformowali agencję przedstawiciele rady pracowniczej firmy. "Atmosfera dyskusji zaognia się, wystawiając naszą współpracę na próbę" - przekazali Reuterowi związkowcy. Zarazem zapewnili, że spodziewają się, iż tak jak w przeszłości uda się zażegnać spór i wypracować akceptowalne dla obu stron rozwiązanie.

Sprawa ma związek z wypowiedzią zasiadającego w zarządzie koncernu Wilfrieda Portha dla weekendowego wydania gazety "Stuttgarter Zeitung". Menedżer przekazał dziennikowi, że aby uniknąć masowych zwolnień, oferty dobrowolnego odejścia z pracy na wcześniejsze emerytury lub za odprawą musiałoby na tym etapie przyjąć ponad 15 tys. osób.

Przedstawiciele Daimlera podkreślili w poniedziałek, że koncern chce uniknąć przymusowych zwolnień, w tym celu jednak musi znaleźć inne sposoby na pozyskanie oszczędności.

O zapotrzebowaniu na dodatkowe redukcje kosztów wykraczające poza wdrażany od marca program oszczędności nastawionych na zwrot ku elektromobilności mówił udziałowcom w minionym tygodniu szef Daimlera, Ola Kaellenius. Jak wskazał, wyznaczone wcześniej cele firmy były dostosowane do planowanej transformacji, ale nie do globalnej recesji spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19.

Koncern ze Stuttgartu jeszcze przed pandemią, w listopadzie ubiegłego roku, zapowiadał zamiar zlikwidowania co najmniej 10 tys. stanowisk na całym świecie w latach 2020-2022. Zarazem Daimler podtrzymał zobowiązanie, by unikać przymusowych zwolnień w Niemczech do 2029 r.

Właściciel marki Mercedes-Benz zaprezentuje swoje wyniki za drugi kwartał br. 23 lipca. W związku z kryzysem spowodowanym pandemią Daimler spodziewa się znacznego spadku sprzedaży, skorygowanej straty operacyjnej i ujemnych niezakłóconych przepływów środków pieniężnych.