16-letni iPhone pierwszej generacji sprzedano na aukcji za prawie 300 tys. zł

2-megapikselowy aparat fotograficzny i innowacyjny, dotykowy ekran zamiast tradycyjnej klawiatury... W 2007 roku to był szczyt możliwości technologicznych. I teraz ten „szczyt”, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany, został sprzedany za 63356 dol. (czyli nieco ponad 281 tys. zł).

Ów "zabytek" Apple'a, fabrycznie zaplombowany, zachowała na tę okazję tatuażystka kosmetyczna Karen Green. Była jego pierwszą właścicielką. Jak wyjaśniła w serwisie Business Insider, iPhone'a otrzymała od przyjaciół w 2007 r., gdy zaczynała pracę menedżerki w sieci sklepów zoologicznych PetSmart. Ponieważ korzystała wówczas z sieci, która nie obsługiwała połączeń ze smartfonów Apple'a, nie otworzyła nawet pudełka. Zachowała jednak urządzenie, bo uznała, że iPhone nigdy nie wyjdzie z mody...

I faktycznie. Jak napisano na stronie aukcji w LCG Auctions, Green, która co jakiś czas sprawdzała, ile jest wart jej "skarb", w 2019 r. zaprezentowała smartfon w programie telewizyjnym typu "łowcy okazji", zatytułowanym "Doctor and the Diva". Wówczas oszacowano jego wartość na 5 tys. dol. (ok. 22 tys. zł). Obecna licytacja zaczęła się od kwoty 2500 dol. (przy czym warto dodać, że oficjalnie model ten w 2007 r. kosztował 599 dol.). Ostateczna cena zaskoczyła wszystkich. Najbardziej samą sprzedającą, choć uradowana Karen Green już wie, na co przeznaczy wpływy z aukcji - zainwestuje w swoje niedawno otwarte w New Jersey studio tatuażu kosmetycznego o nazwie Tattician. "Gdybym mogła zatrzymać ten telefon przez kolejnych 10 lat, prawdopodobnie bym to zrobiła" - powiedziała, cytowana przez Business Insider. "Muszę jednak wspierać swój biznes" - dodała.

Pierwszy iPhone, nazywany nieoficjalnie "iPhone 1" lub "iPhone 2G", był wyposażony w 4, 8 lub 16 GB pamięci (ten wylicytowany ma 8 GB) i przełomowy na owe czasy 3.5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 × 480 pikseli, automatycznie dostosowujący obraz do położenia urządzenia w pionie lub poziomie. Można tylko dodać, że 9 stycznia 2007 r. ów model telefonu mobilnego Steve Jobs prezentował pod hasłem "Apple wymyśla telefon na nowo".

Pierwsze iPhone'y są dziś cennym trofeum kolekcjonerskim. W sierpniu ubiegłego roku inny fabrycznie zapakowany iPhone 1 został wylicytowany na aukcji LCG Auctions za 35 414 dol., w październiku ten sam rocznik sprzedano za 39 339 dol. (PAP Life)

pba/ moc/