185 protestujących zatrzymanych podczas targów motoryzacyjnych w Brukseli

Policja zatrzymała w sobotę 185 osób protestujących podczas targów motoryzacyjnych w centrum Brukseli - podała agencja Bloomberga. Grupa Extinction Rebellion demonstrowała przeciwko branży i roli jaką, ich zdaniem, pełni w zmianach klimatu powodowanych emisją dwutlenku węgla.

Członek i były rzecznik Extinction Rebellion Christophe Meierhans wyjaśnił, że grupa wybrała na swój cel branżę motoryzacyjną ze względu na stosowanie "wielu kłamstw, aby sprzedać więcej samochodów".

Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów tegoroczne targi motoryzacyjne w Brukseli miało odwiedzić 500 tys. zwiedzających.

Jak zauważyła agencja, protest odbył się kilka dni po opublikowaniu przez Komisję Europejską pomysłu na mechanizm sprawiedliwej transformacji (Just Transition Mechanism), który będzie finansowym ramieniem flagowego projektu europejskich władz - Zielonego Ładu (ang. Green Deal). Zaproponowany w połowie stycznia pomysł ma pozwolić na zmobilizowanie co najmniej 100 mld euro, aby wesprzeć przemiany na drodze do neutralności klimatycznej.

Na mechanizm ten składać się będzie kilka elementów m.in. nisko oprocentowane kredyty z programu Invest EU i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Całkowicie nowymi pieniędzmi w jego ramach ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), który będzie opiewał na 7,5 mld euro na siedem lat.

Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu Unia Europejska ma stać się obszarem neutralnym emisyjnie do 2050 r.