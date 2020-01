2019 r. rekordowy dla "Pokemon Go" - zarobki rzędu 894 mln USD

Mobilna gra "Pokemon Go" zanotowała w 2019 r. największe roczne zarobki, przewyższające nawet te z roku premiery tytułu. Przychody wyniosły ponad 894 mln USD - wskazał serwis GamesIndustry.biz, cytując dane Sensor Tower.

Miniony rok okazał się najlepszym w rynkowej historii produkcji studia Niantic. W debiutanckim dla gry 2016 r. przychody wyniosły 832 mln USD, potem kolejno 589 mln i 816 mln w 2017 i 2018 roku.

Oznacza to, że gra z charakterystycznymi stworkami była piątą najlepiej zarabiającą produkcją na świecie, za "Candy Crush" (King.com) lecz przed "Monster Strike" (mixi). Najlepiej zarabiającą grą mobilną, z przychodem 1,5 mld USD, pozostało "Honor of Kings" (Tencent).

W minionym roku najlepszymi miesiącami dla "Pokemon Go" były sierpień (116 mln przychodów) i wrzesień (126 mln przychodów), kiedy do gry dodano rozszerzenie z tzw. Zespołem R.

Najbardziej kasowym regionem dla gry były Stany Zjednoczone, w których użytkownicy wydali na grę przeszło 335 USD. Druga była Japonia (286 mln), a trzecie - Niemcy (54 mln). 54 proc. wydatków dokonano na telefonach z systemem Android, pozostała część należała do użytkowników iOS.

Całkowite przychody od debiutu "Pokemon Go" wyniosły zaś 3,1 mld USD. Gra przebiła poziom 3 miliardów w październiku 2019 r. W ubiegłym roku grę ściągnęło ok. 55 mln osób, z czego 69 proc. osób zrobiło to z platformy cyfrowej Google Play.