2019 "rokiem TokToka", AirPods i inteligentnych głośników

W mijającym 2019 rok rynek mobilny przebojem zdobyła aplikacja wideo TikTok. Rosła także popularność bezprzewodowych słuchawek Apple AirPods, kolejnych użytkowników zyskały też inteligentne głośniki takie jak Amazon Echo czy Google Home - podała agencja Bloomberga.

Pierwszym najważniejszym trendem w mijającym roku było rozpowszechnienie bezprzewodowych słuchawek AirPods. W 2019 r. oczekuje się ich sprzedaży na poziomie 60 mln egzemplarzy - dwa razy więcej niż w 2018 r.

Drugim trendem był nadal znaczny rozwój rynku inteligentnych głośników. W 2019 r. 78 mln Amerykanów używało tego typu urządzeń, m.in. Amazon Echo czy Google Home.

Trzecim trendem była aplikacja społecznościowa chińskiej firmy Bytedance. 2019 był "rokiem TikToka". W lutym liczba pobrań TikToka przekroczyła 1 milion, w listopadzie na urządzenia mobilne ściągnięto ją już ponad 1,5 miliarda razy.

Bloomberg zwrócił uwagę na trzy najważniejsze trendy, które zdefiniowały mijający rok.



Pierwszym było rozpowszechnienie bezprzewodowych słuchawek AirPods. W 2019 r. oczekuje się ich sprzedaży na poziomie 60 mln egzemplarzy - dwa razy więcej niż w 2018 r. Ze względu na wysoki popyt sprzedawcy zgłaszają stałe problemy z utrzymaniem zapasów magazynowych tego urządzenia. Ostatnie badanie wskazało zaś, że popularność słuchawek AirPods przekroczyła zainteresowanie odtwarzaczem iPod w jego szczytowym momencie.

Zdaniem agencji jest to kolejny po sukcesie Apple Watch znak, że koncern z Cupertino pod zarządem Tima Cooka jest w stanie tworzyć rozchwytywane urządzenia, trafiające do szerokiego grona odbiorców. Widocznie wystające z uszu i dość awangardowe białe "pchełki" stały się trendem nie tylko technologicznym, ale także deklaracją stylu użytkownika. Amazon i Google wypuściły swoje wersje bezprzewodowych słuchawek, lecz z mniejszym sukcesem.

Drugim trendem był nadal znaczny rozwój rynku inteligentnych głośników. W 2019 r. 78 mln Amerykanów używało tego typu urządzeń, m.in. Amazon Echo czy Google Home. To 18-proc. wzrost w porównaniach rok do roku - wynika z prognoz firmy EMarketer. Oznacza to, że jedna czwarta obywateli USA zdecydowała się umieścić w swoich domach urządzenia z czuwającym mikrofonem, mimo głośnej w 2019r. sprawy odsłuchiwania pewnego odsetka tychże nagrań przez pracowników koncernów technologicznych.

Bloomberg zastanawia się, czy ludzi obchodzi fakt, że Dolina Krzemowa podsłuchuje ich codzienne i intymne rozmowy. Część osób z miejsca odrzuca koncepcję inteligentnych głośników, jednak coraz więcej osób wierzy w szlachetne intencje koncernów technologicznych, albo uważa, że wygoda kontrolowania muzyki głosem czy recytowanej prognozy pogody warta jest utraty prywatności.

Trzecim trendem była aplikacja społecznościowa chińskiej firmy Bytedance. Agencja oceniła, że 2019 był "rokiem TikToka", a program do dzielenia się krótkimi materiałami wideo w jednej chwili pojawił się dosłownie wszędzie, zagrażając pozycji aplikacji Facebooka oraz Snapa.

W lutym liczba pobrań TikToka przekroczyła 1 milion, w listopadzie na urządzenia mobilne ściągnięto ją już ponad 1,5 miliarda razy. Obecnie ma ona ok. 680 mln stałych użytkowników - wynika z danych firmy analitycznej SensorTower. Autor Bloomberga wskazuje na ironię tej sytuacji - podczas gdy amerykańska klasa polityczna aktywnie walczyły z Chinami kolejnymi cłami, nastolatki z całego świata w jedności ściągały aplikację operowaną przez firmę z ChRL.

2020 rok zdaniem agencji mijać ma pod znakiem rozwoju technologii 5G, co może pomóc malejącej sprzedaży urządzeń na tym rynku. Firmy mają też podejmować dalsze próby ze składanymi telefonami, zapowiada się także ostra rywalizacja między nowymi usługami strumieniowania wideo. Najpewniej rok amerykańskich wyborów prezydenckich sprawi też, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie podejmie kroków prawych w celu ograniczenia działalności koncernów technologicznych