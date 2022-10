21 proc. środków z KPO zostanie przeznaczone na cyfryzację

Na cyfryzację jest przeznaczone formalnie 21 proc., ale jeżeli przejrzymy wszystkie projekty to może się okazać, że to łącznie ponad 30 proc." - poinformował w środę na spotkaniu z dziennikarzami podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski.

W środę odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu ds. cyfryzacji z dziennikarzami, na którym omawiano dotychczasowe postępy i plany związane z rozbudową internetowej sieci szerokopasmowej. "Chcemy tę infrastrukturę tak rozbudowywać, żeby każda osoba, która na danym obszarze mieszka i chce mieć dostęp do internetu ten dostęp mogła uzyskać" - mówił dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), Wojciech Szajnar. Podczas wydarzenia byli obecnie również Dyrektorka Biura Projektów Sektora TBC - Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa CPPC Eliza Pogorzelska oraz podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski. Podczas prezentacji mówiono o przewidzianych działaniach mających zostać zrealizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Jak podkreślił Lewandowski KPRM Cyfryzacja odpowiada za 21 proc. środków z KPO. "Na cyfryzację jest przeznaczone formalnie 21 proc., ale jeżeli przejrzymy wszystkie projekty to może się okazać, że to łącznie ponad 30 proc. (...) ponieważ nie nazywają się literalnie +projektami cyfryzacyjnymi+" - zastrzegł. Zapowiedział, że jest planowana realizacja 39 projektów, w tym m.in. przeszkolenie ok. 380 tys. osób w zakresie kompetencji cyfrowych.

Równolegle do projektów z KPO planuje się realizację przedsięwzięć finansowanych FERC. Program finansowania jest założony na lata 2021 - 2027. Podział środków zakłada przekazanie 800 mln euro na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, 1,4 mld euro na zaawansowane usługi cyfrowe i 49,7 mln euro na pomoc techniczną. Łączna kwota pochodząca z FERC to 1,9 mld euro. Jak dodał Lewandowski niektóre przedsięwzięcia z KPO i FERC będą się celowo nakładały, aby zachować "mniej więcej te same standardy i te same wymagania".

Jak wskazano podczas prezentacji założeń działań na rzecz cyfryzacji Polski, do IV kw. 2024 r. 100 tys. gospodarstw domowych ma zyskać dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a do końca 2025 ich liczba ma się powiększyć o kolejne 400 tys. W drugim kwartale 2026 r. zostanie podłączonych następne 431 tys.