220 mln zł w kilka minut. Takiej akcji w Warszawie dawno nie było

Wycena grupy TIM, największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce, wzrosła w kilka minut o ponad 220 mln zł, po tym niemiecka grupa Würth poinformowała, o zamiarze skupu wszystkich akcji i wycofaniu spółki z giełdy w Warszawie.

Spółka z niemieckiej grupy Würth - Fega&Schmitt Elektrogroßhandel GmbH - zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji TIM, największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce, po cenie 50,69 zł za walor.

Spółka TIM jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku, a celem wezwania jest jej delisting, czyli wycofanie z obrotu giełdowego.

Jak informuje polska firma, główni akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży w sumie 42 proc. akcji spółki, pozostałe znajdują się w rękach funduszy oraz inwestorów indywidualnych.

W poniedziałek (27 marca) kurs TIM rośnie o niespełna 30 procent, do poziomu około 49 zł za akcję. Wzrost poparty jest bardzo dużym obrotem, wynoszącym ponad 13 mln zł. Powodem takiego zachowania kursu jest zamiar ogłoszenia wezwania na wszystkie akcje spółki, po 50,69 zł za sztukę. Przy bieżącym kursie spółka wyceniana jest na 1,07 mld zł (w porównaniu do niespełna 845 mln zł przed informacją o planowanym przejęciu).

Cena w wezwaniu ponad 30 procent wyższa niż rynkowa

Główni akcjonariusze TIM podpisali już umowy inwestycyjne, na mocy których zobowiązują się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania. Po udanym wezwaniu spółka ma stać się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym.

Cena akcji w Wezwaniu wyniesie 50,69 zł, co stanowi premię w wysokości odpowiednio 34,1 proc. i 51,7 proc. w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania oraz 3-miesięcznej średniej ceny.

- Ta transakcja to kolejny kamień milowy w ścieżce rozwoju grupy TIM, a zarazem potwierdzenie jej dużej wartości. Dołączenie do Grupy Würth wzmocni spółkę strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także to, że Grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności - komentuje Krzysztof Folta, prezes firmy TIM.

Przedstawiciele grupy Würth natomiast dwklarują, że pod wrażeniem rozwoju grupy TIM, szczególnie w obszarach e-commerce i efektywności operacyjnej.

- Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i knowhow w obszarze e-commerce. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy spółki do sprzedaży swoich akcji - twierdzi Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Nowy inwestor zamierza wycofać TIM z warszawskiej giełdy

Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM. Następnym krokiem byłoby wycofanie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie spółki, reprezentujący łącznie ok. 42 proc. ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM, zobowiązali się do złożenia zapisów na planowane wezwanie po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję. Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów spółek TIM i 3LP pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu Grupy Würth.

Na dzień 27 marca Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel TIM) wraz z żoną posiadają 23,45 proc. akcji, Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej) posiada 13,5 proc. akcji. Trzecią największą pozycję w akcjonariacie posiada OFE Nationale-Nederlanden (7,4 proc.). 2,35 proc. akcji posiada Norges Bank, a 2,03 proc. jest w posiadaniu OFE Uniqua.

Akcji w tzw. wolnym obrocie giełdowym jest 55,4 proc., z prawie 22,2 milionów notowanych na GPW akcji grupy TIM.