3 tys. oskarżonych i 853 skazanych w Belgii po złamaniu przez policję kodów sieci Sky ECC - komunikatora przestępców

Dzięki odszyfrowaniu wiadomości z przestępczej sieci komunikacyjnej Sky ECC w ciągu dwóch lat oskarżono w Belgii ponad 3 tys. osób oraz skazano 853 z nich - poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne.

Sky ECC była aplikacją do przesyłania wiadomości wykorzystywaną przez kryminalistów. Śledczym udało się doprowadzić w 2021 r. do złamania kodu i przechwycenia prawie miliarda wiadomości. Pozwoliło to śledczym po raz pierwszy zwizualizować sieci przestępcze, od ulicznych handlarzy narkotykami, przez wykonujących wyroki bandytów, po baronów narkotykowych na szczycie.

"Dzięki złamaniu Sky ECC zadaliśmy poważny cios przestępczości zorganizowanej" - mówił minister Van Quickenborne. Podkreślił, że sprawy sądowe nabierają tempa i w ostatnich miesiącach zapadają dziennie średnio cztery wyroki skazujące.

Najwięcej spraw prowadzi prokuratura w Antwerpii na północy kraju. Ponad połowa wszystkich oskarżonych pochodzi z tego regionu Belgii. Antwerpia jest uważana za główny port wwozu kokainy z Ameryki Łacińskiej do Europy.

Jak podaje ministerstwo sprawiedliwości, śledczym w całym kraju udało się również skonfiskować przeszło 140 mln euro pochodzących z przestępstw.

"Pokonanie przestępczości zorganizowanej to zajęcie na lata, ale jest oczywiste, że wymiar sprawiedliwości nie odpuści" - deklaruje minister sprawiedliwości.

Andrzej Pawluszek