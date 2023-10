Kosmiczne zmagania na europejską skalę. W Stalowej Woli odbył się NASA Space Apps Challenge 2023 - największy w Europie maraton programowania, który zgromadził ponad sto drużyn. Kilkuset uczestników przez niemal 30 godzin pracowało nad rozwiązaniami zadań zaleconych przez NASA.

Uczestnicy hackathonu NASA Space Apps Challenge mogli wybrać jedno z 31 wyzwań.

Na opracowanie innowacyjnego rozwiązania uczestnicy mieli około 30 godzin.

To nietypowy sposób na promocję kosmosu oraz kosmicznego biznesu, który ciągle zwiększa swój zasięg, także w Polsce.

Nie trzeba być hakerem ani programistą - podczas tego hackathonu (od angielskich słów "hakowanie" i "maraton") organizatorzy nie wymagali pisania kodu, tworzenia aplikacji czy rozwiązywania informatycznych zadań.

NASA Space Apps Challenge angażuje ludzi na całym świecie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania ogłoszone przez amerykańską agencję NASA.

Kosmiczna przyszłość, czyli sposób na zdobycie wiedzy, kontaktów i pieniędzy

- Założenie jest takie, że chcemy budować świadomość na temat kosmosu. Dlatego zagadnienia przygotowane przez NASA nie wymagają bardzo zaawansowanej wiedzy, ale chodzi o to, by lepiej zrozumieć branżę kosmiczną. Uczestnicy hackathonu, dzięki danym satelitarnym udostępnionym przez NASA, mogą wymyślić nowe rozwiązania, na które nikt wcześniej nie wpadł lub udoskonalić te istniejące narzędzia czy procesy. Dzięki takim wydarzeniom powstają na przykład nowe produkty - mówi Łukasz Bonarek, współorganizator NASA Space Apps Challenge w Stalowej Woli.

To także wyjątkowy sposób na promocję kosmosu, kosmicznego biznesu oraz - co podkreślają organizatorzy - budowanie przyszłych start-upów.

- Zarówno kosmiczna tematyka, atrakcyjność nagród, jak i sama forma hackathonu sprawiły, że zgromadziliśmy w jednym miejscu blisko 300 entuzjastów kosmosu i nowych technologii. Warto podkreślić bardzo szeroki przekrój wiekowy uczestników, najstarszy miał 60 lat a najmłodszy zaledwie 3 - mówi Wojciech Fiksa, współorganizator wydarzenia.

Pożary - najbardziej gorący temat, który przyniósł zwycięstwo

W tegorocznej edycji NASA Space Apps Challenge 2023 zwyciężyły zespoły, które opracowały system do monitorowania zagrożeń pożarowych, aplikację wspierającą zapobieganie pożarom oraz platformę łączącą studentów w zespoły, które będą mogły realizować projekty typu open source. Wszystkie przygotowane projekty wezmą jeszcze udział w konkursie globalnym.

- To niebywałe, jak zaawansowane, kreatywne i innowacyjne projekty powstały w nieco ponad dobę. To był bardzo intensywny, ale też twórczy czas, w trakcie którego uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładów ekspertów z branży kosmicznej i skorzystać z ich doświadczeń. Liczę na to, że wiele spośród wypracowanych dziś rozwiązań będzie rozwijana i znajdzie zastosowanie na rynku - mówi Marcin Górski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.