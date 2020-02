36 mln na produkcję robotów dla osób starszych i samotnych

Izraelski start-up Intuition Robotics zebrał 36 mln dolarów na zwiększenie produkcji robotów społecznych, wykorzystywanych jako asystenci dla osób samotnych lub starszych. Roboty są np. w stanie aktywnie prowadzić konwersację z użytkownikiem.

W zbiórce funduszy na produkcję robotów społecznych partycypowały takie firmy jak Samsung Next, Toyota AI Ventures czy Bloomberg Beta. I tak Intuition Robotics udało się zebrać 36 mln dolarów na produkcję swojego flagowego produktu, czyli robota ElliQ.

Celem tzw. asystentów społecznych produkowanych przez firmę jest minimalizowanie poczucia samotności i wyizolowania u starszych osób. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ElliQ może prowadzić z użytkownikiem aktywną konwersację, posługując się naturalnym językiem. Przypominający bardziej lampę biurkową niż humanoida robot jest w stanie okazywać też emocje, np. zmieniając swoją pozycję, używając dźwięków lub sygnałów świetlnych. W przeciwieństwie do innych urządzeń, jak Alexa czy Google Assistant, ElliQ jest zaprojektowany tak, żeby inicjować interakcje z użytkownikiem, a nie pasywnie czekać na jego działanie.

Robot potrafi wykryć, czy użytkownik jest czymś zajęty, np. ogląda telewizję, czy rozmawia z kimś i wowczas pozostaje w "uśpieniu". Ale jeśli zauważy, że osoba siedzi bezczynnie, to może jej zadać pytanie albo zachęcić do tego, żeby wstała i np. poszła na spacer. ElliQ może włączyć także ulubioną muzykę użytkownika (dzięki AI urządzenie uczy się preferencji konsumenta), może też opowiedzieć mu dowcip. Jak zapewnia producent, z czasem robot jeszcze lepiej dopasowuje się do właściciela, bo poznaje jego nawyki.

ElliQ kosztuje półtora tysiąca dolarów i po raz pierwszy trafił na rynek w ramach przedsprzedaży w styczniu ub.r. Najwięcej sztuk sprzedano w Stanach Zjednoczonych, firma jednak nie chce ujawniać dokładnych liczb. Większość użytkowników robotów to osoby w wieku 80-90 lat.