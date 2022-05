3S ma nowe centrum danych

Grupa 3S uruchomiła w Gdańsku data center o powierzchni 500 m2. Jest to siódmy obiekt na terenie Polski i pierwszy w Trójmieście należący do operatora. Umożliwi on świadczenie lokalnym firmom usług w obszarze kolokacji, chmury obliczeniowej, dostępu do Internetu oraz bezpieczeństwa IT - poinformowała spółka.

Grupa 3S, należąca do spółki P4, operatora sieci Play, uruchomiła w Gdańsku nowe data center. Oddane do użytku centrum danych to obiekt przejęty przez operatora w 2021 roku, a następnie zmodernizowany.

Ważny punkt na mapie data center 3S

Wcześniej, w czerwcu 2020 r. firma uruchomiła w Gdańsku biuro regionalne i zaczęła rozbudowywać sieć światłowodową. Dziś liczy ona blisko 200 km i obejmuje swoim zasięgiem Gdańsk, Sopot oraz Gdynię. Nowy obiekt został do niej podłączony.

- Gdańsk to ważny punkt na mapie naszych data center. Od kilkunastu miesięcy rozwijamy na północy Polski własne struktury i budujemy sieć światłowodową. Centrum przetwarzania danych było w tym regionie naszym brakującym ogniwem - mówi Monika Roś-Gruszczyk, członek zarządu Grupy 3S, cytowana w komunikacie.

Nowe centrum danych o mocy 1,2 MW, w tym 0,8 MW mocy IT, umożliwia podłączenie do sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego.

Siódme data center 3S; razem ponad 5300 m2

Operator podał, że dzięki redundancji zasilania i chłodzenia: dwóm niezależnym liniom energetycznym, systemom UPS i agregatom prądotwórczym, centrum gwarantuje 72 godziny działania przy pełnym obciążeniu w przypadku odcięcia obiektu od bieżących dostaw energii.

Gdańskie centrum przetwarzania danych to siódmy obiekt należący do 3S. W 2011 roku 3S otworzyło swoje pierwsze data center Katowicach. Od tego czasu, oprócz dwóch następnych w Katowicach, podobne obiekty powstały w Warszawie, Krakowie i Bytomiu.

Obecnie powierzchnia wszystkich obiektów w klastrze data center grupy 3S wynosi ponad 5300 m2.