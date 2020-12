40 stanów USA pozwie w przyszłym tygodniu Facebooka

Grupa ponad 40 amerykańskich stanów, pod przewodnictwem Nowego Jorku, prowadzi dochodzenie antymonopolowe ws. Facebooka i planuje w przyszłym tygodniu złożyć pozew przeciwko koncernowi - poinformowała agencja Reutera powołując się na źródła.

Jak dowiedział się Reuter od informatorów, pozew przeciwko Facebookowi ma wpłynąć do sądu w przyszłym tygodniu. Ma się pod nim podpisać ponad 40 amerykańskich stanów. Nie wiadomo dokładnie, jakie zarzuty zostaną zawarte w skardze, eksperci spekulują jednak, że mogą one m.in. dotyczyć wykupu przez Facebooka potencjalnie konkurencyjnych, ale mniejszych serwisów, żeby zawczasu wyeliminować rywali, który to zarzut wysuwany jest często wobec koncernu. I tak w 2012 r. Facebook przejął Instagrama, a w 2014 r. wykupił WhatsAppa.

Facebook odmówił wypowiedzi na temat pozwu. Komentarza nie udzielił również rzecznik prasowy prokuratury generalnej w Nowym Jorku.

Pozew przeciwko Facebookowi będzie drugą sprawą sądową wytoczoną w tym roku w USA przeciwko BigTech. W październiku Departament Sprawiedliwości USA i 11 stanów pozwało Google'a za naruszenia antymonopolowe. Dostawca m.in. popularnej wyszukiwarki i systemu operacyjnego Android oskarżany jest o nadużywanie pozycji rynkowej i tłamszenie konkurencji.

Amerykańskie resorty sprawiedliwości i handlu jeszcze w 2019 r. rozpoczęły śledztwa antytrustowe wobec czterech gigantów technologicznych: Facebooka, Google'a, Amazona i Apple. Krótko po tym do postępowania przeciwko koncernom Google i Facebook dołączyli także prokuratorzy generalni. W lipcu przed Kongresem USA odbyło się wysłuchanie szefów czterech firm. Mark Zuckerberg tłumaczył wówczas m.in., że przejęcie przez Facebooka Instagrama i WhatsAppa nie miało na celu odsunięcia konkurencji, ponieważ był to małe i średnio znane serwisy, które dopiero po fuzji przerodziły się w potężne platformy.