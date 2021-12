5-7 tys. zł na rękę. Prawda o płacach w polskich start-upach

Start-upy to młode firmy, które zwykle mają przed sobą zarówno ambitne cele, jak i dopiero zarobki. Zwykle pozyskują finansowanie zewnętrzne do nabrania rozpędu, licząc na samodzielne, znaczniejsze przychody dopiero w przyszłości. Czy w takim razie founderzy, czyli założyciele start-upów, powinni w ogóle w początkowym okresie pobierać wynagrodzenie? Nie jest to wcale regułą.

Zarobki od kilku do kilkunastu tysięcy złotych

- Cała gra toczy się o exit, czyli wyjście ze spółki poprzez sprzedaż posiadanych udziałów w optymalnym momencie. Niezależnie od tego, czy będzie to zbycie spółki inwestorowi branżowemu, wykup przez kolejny fundusz inwestycyjny czy debiut giełdowy, w założeniu jest to walką o duże pieniądze - odroczone w czasie - tłumaczy Szymon Janiak.I dopowiada: fobrze wiedzą o tym fundusze venture capital, które na co dzień się tym zajmują. Bywa jednak różnie ze świadomością właścicieli na ten temat...- Czasem, nie mając benchmarków lub używając błędnych porównań, nie wiedzą oni, czego powinni oczekiwać. Tymczasem VC nie zawsze doradzają w najlepszej wierze, bo przedkładają dobro spółki nad dobro foundera, co stanowi pewien paradoks - przyznaje nasz rozmówca.Jeśli chodzi o finansowanie działalności, to 80 proc. polskich start-upów deklaruje korzystanie ze środków własnych - wynika z danych fundacji Startup Poland („Polskie Startupy 2020 Covid Edition”). 32 proc. z nich skorzystało ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 25 proc. – z krajowego akceleratora.Z kolei co piąty start-up wykorzystał finansowanie krajowego funduszu venture capital, 16 proc. pozyskało środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a 15 proc. - od krajowego anioła biznesu. 5 proc. start-upów zadeklarowało zdobycie finansowania z innych źródeł.Dodatkowo wyliczenia PARP wskazują, że co dziesiąta młoda firma, która pozyskała w 2019 roku środki, zdobyła na swój rozwój ponad 10 mln zł.- Sytuacja finansowa danego start-upu jest głównym czynnikiem wpływającym na ustalenie poziomu wynagrodzenia. Istotne są wtedy odpowiedzi na następujące pytania: jaki jest cashburn i jak długi jest runway tj., ile spółka wydaje lub planuje wydawać miesięcznie i na ile wystarczy to czasu; jaka jest struktura tych wydatków oraz jaka część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia; jakie doświadczenie mają pracownicy oraz co jest niezbędne do osiągnięcia założonych kamieni milowych - wylicza Szymon Janiak.Jak wynika z wyliczeń fundacji Start-up Poland („Polskie Startupy 2020 Covid Edition”) w pierwszej połowie 2020 roku 23 proc. start-upów odnotowało średni poziom miesięcznych przychodów wynoszący nie więcej niż 10 tys. zł (wzrost o 7 proc. w stosunku do I poł. 2019 roku), 13 proc. start-upów osiągnęło zarobki od 10 do 50 tys. zł (wzrost o 1 punkt proc.), 8 proc. – między 50 a 100 tys. zł (wzrost o 4 proc), 5 proc. – między 100 a 200 tys. zł (wzrost o 1 proc,), 7 proc. start-upów między 200 a 500 tys. zł (wzrost o 3 proc,), 1 proc. między 500 tys. a 1 mln zł (bez zmian) oraz 1 proc. ponad 1 mln zł (mniej o 2 proc. niż w 1 poł. 2019 roku).W start-upach na najwyższe zarobki mogą liczyć pracownicy z poziomu c-level, czyli najwyższej kadry zarządzającej oraz programiści i menedżerowie sprzedaży. Z drugiej strony, według danych z raportu „Polskie Startupy. Raport 2019” w 2019 roku średnie miesięczne wynagrodzenie ponad 40 proc. najważniejszych osób w start-upie wynosiło nie więcej niż 1250 euro (około 5325 zł - przy kursie euro z grudnia 2019 roku na poziomie 4,26 zł).Co czwarta osoba z poziomu c-level mogła liczyć na zarobki wynoszące między 1250 a 2500 euro (5325 - 10 650 zł). Niewiele ponad 16 proc. zarabiało zaś w tym czasie między 2500 a 4000 euro (10 650 - 17 040 zł) lub powyżej 4000 euro (ponad 17 040 zł).Średnie zarobki programistów były bardziej zróżnicowane. Prawie 30 proc. z nich nie zarabiało więcej niż 1250 euro, co trzeci mógł liczyć na pensję wynoszącą między 1250 a 2500 euro, prawie 27 proc. na zarobki kształtujące się w przedziale 2500 a 4000 euro, a 11,2 proc. - na kwotę powyżej 4000 euro.Bardzo zbliżone do zarobków pracowników z poziomu c-level były za to stawki sales managerów - z tą różnicą, że na najwyższym poziomie ponad 4 tys. euro znalazło się 8,2 proc. pracowników.Jak wynika z danych z raportu „Polskie Startupy 2020 Covid Edition”, blisko 60 proc. polskich start-upów przynosi zyski, przede wszystkim sprzedając produkt lub usługę, a prawie 40 proc. zarabia na zasadzie udzielania licencji, np. dla własnej technologii lub praw. Co piąty start-up pośredniczy lub ma udziały w zyskach. Jedynie 6 proc. ankietowanych start-upów nie opracowało jeszcze własnego modelu biznesowego.- Podsumowując: wynagrodzenie założycieli i pracowników start-upów jest bardzo zróżnicowane. Pensja foundera może równie dobrze wynosić 0 zł, gdy ma on komfort finansowy i wcześniej zgromadzony kapitał. Najczęściej jednak na rynku spotyka się medianę rzędu 5-7 tys. zł netto. Z kolei oczekiwania rzędu 25 tys. na rękę nie są możliwe na początkowym etapie... Zawsze trzeba szukać złotego środka, który - z jednej strony - zapewni minimum founderowi, z drugiej - będzie po prostu racjonalny dla spółki, bo jeśli ta będzie dobrze zarządzana, z pewnością na jakimś etapie wynagrodzi wszelkie trudy - twierdzi Szymon Janiak.