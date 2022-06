55 proc. Polaków chce płacić zbliżeniowo podróżując za granicę

Podczas zagranicznych podróży 55 proc. Polaków chce płacić kartami, smartfonami lub smartwatchami. 74 proc. respondentów wskazało, że cenią płatność zbliżeniową za wygodę - wynika z opublikowanego w czwartek badania Visa.

W czwartek Visa udostępniła wyniki badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2022, które objęło osiem rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Z badania wynika, że 55 proc. Polaków podczas podróży zagranicznych "chciałoby płacić przy użyciu kart lub smartfonu/smartwatcha".

Według autorów raportu trend ten rozwinął się w czasie pandemii, kiedy konsumenci częściej robili zakupy w internecie i płacili kartami w sklepach. "Przyzwyczajenie do płacenia w cyfrowy sposób jest widoczne w wyborze metod płacenia podczas wyjazdów za granicę" - podkreślili.

"Polacy, którzy w takich sytuacjach wybierają kartę lub smartfon/smartwatch cenią te metody płatności za wygodę (74 proc.), szybkość (68 proc.) i brak ryzyka utraty gotówki (45 proc.), a także za bezpieczeństwo (42 proc.) oraz brak konieczności wymiany gotówki na lokalną walutę (40 proc.)" - wymienia Visa.

Badanie wykazało, że 81 proc. respondentów z Polski używa tej samej karty do płacenia w kraju i za granicą, a "tylko 19 proc." Polaków korzysta z innej karty podczas podróży zagranicznych.

"Zapytani o powody takiego stanu rzeczy, Polacy wskazywali poczucie większego bezpieczeństwa wynikające z tego, że nie płacą swoją +główną+ kartą (38 proc.), lepsze kursy wymiany walut (35 proc.), dostęp do wielu różnych walut (28 proc.), a także lepszą kontrolę wydatków (26 proc.)" - napisano. Ponadto 37 proc. polskich respondentów zadeklarowało, że podczas wyjazdów zagranicznych "chętnie zapłaci kartą w sposób zbliżeniowy, a jedna piąta (20 proc.) chciałaby płacić zbliżeniowo swoim smartfonem lub smartwatchem".

Respondenci najczęściej płacą zbliżeniowo za granicą na stacjach benzynowych (74 proc. łącznych wskazań dla kart i smartfonów/smartwatchów), w aptekach i drogeriach (70 proc.), sklepach spożywczych, restauracjach i centrach handlowych (po 66 proc. w każdym z tych miejsc), a także płacąc za rozrywkę, w tym zwiedzanie muzeów, galerii i parków rozrywki (60 proc.).

Według Visa w tym roku 40 proc. Polaków planuje urlop za granicą dłuższy niż trzy doby. 52 proc. Polaków chce w tym roku pojechać na wakacje, a 36 proc. ankietowanych wskazało, że na urlop pojadą nawet częściej - dwa lub trzy razy. "Ponad jedna trzecia (36 proc.) Polaków zwykle planuje swoje podróże wakacyjne z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a 29 proc. planuje wyjazdy na około miesiąc do przodu. W 2022 roku najpopularniejsze kierunki urlopowe dla naszych polskich obywateli to Chorwacja i Włochy (oba kraje po 26 proc.), Grecja i Hiszpania (oba kraje po 25 proc.), a także Egipt (14 proc.)" - poinformowała Visa.

Popularnością cieszą się tzw. "city breaks" czy krótkie wypady weekendowe do miast w innych krajach. "Główne kierunki takich wyjazdów to Praga i Berlin (po 31 proc. wskazań), Londyn (25 proc.), a także Paryż i Wiedeń (po 24 proc. wskazań)" - wskazano w raporcie. "Aż 45 proc. Polaków chciałoby w tym roku na krótko odwiedzić 2 lub 3 zagraniczne miasta, a prawie 38 proc. zamierza zrealizować jeden taki wyjazd. Jeśli chodzi o planowanie tych wyjazdów, to 30 proc. naszych rodaków robi to mniej więcej z miesięcznym wyprzedzeniem, a ponad 21 proc. na tydzień lub dwa przed wyruszeniem z domu" - wymienia Visa.

W badaniu przyjrzano się także wyjazdom służbowym, które "nie cieszą się wielką popularnością". "Tylko nieco ponad 6 proc. Polaków deklaruje w tym roku podróże takiego rodzaju, przy czym 37 proc. badanych planuje w tym roku 2 lub 3 takie wyjazdy, a nieco ponad 19 proc. uważa, że w 2022 roku odbędzie tylko jedną taką podróż" - wynika z badania.

Visa jest operatorem płatności cyfrowych umożliwia transakcje płatnicze między konsumentami, sprzedawcami, instytucjami finansowymi i instytucjami rządowymi w ponad 200 krajach.