5G bez Huawei to nawet 44 mld zł strat dla Polski. Powstał nowy raport

Wzrost cen na rynku telekomunikacyjnym, opóźnienia, spadek innowacyjności oraz możliwe spory prawne – na takie możliwe skutki wykluczenia firmy Huawei z budowy sieci 5G w Polsce wskazuje raport przygotowany na zlecenie Huaweia przez firmę Audytel i kancelarię Denton. Łączna strata dla polskiej branży telekomunikacyjnej miałaby wynieść niemal 15 mld zł w ciągu 5 lat, a negatywne skutki odczuje cała polska gospodarka.

Wątpliwości prawne

- Niewątpliwe opóźnienie we wdrożeniu sieci i powolne upowszechnienie usług 5G, które są kluczowe dla budowy przemysłu 4.0 oraz dojrzałego społeczeństwa cyfrowego, może przełożyć się na obniżenie potencjału wzrostu polskiego PKB o prawie 21,6 mld zł. Stanowi to 12 proc. całego potencjału wzrostu polskiego PKB do końca 2030 r. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie istnieje żadne uzasadnienie dla przyjęcia ustawy o KSC, która jak się wydaje może mieć destrukcyjny wpływ na gospodarkę - ocenia Emil Konarzewski z Audytela.W ciągu 10 lat (2021-2030) łączne szkody, spowodowane negatywnym oddziaływaniem KSC na rynek, mogą wynieść niemal 44 mld zł (w tym 21,5 mld zł obniżenia PKB; 1,2 mld zł utraconej korzyści konsumentów; 0,6 mld zł bezpośredniej straty dla Skarbu Państwa oraz 14,1 mld zł bezpośredniej straty dla operatorów telekomunikacyjnych). Długofalowe konsekwencje mogą przełożyć się ponadto na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.Raport kancelarii Dentons i Audytela pokazuje ponadto prawne skutki wejścia ustawy o KSC w życie. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na fakt, że niejasne przesłanki oceny dostawców stwarzają sytuację, w której podmioty rynkowe nie będą znały kryteriów, jakimi może kierować się minister przy rozstrzyganiu o ich sytuacji prawnej. Ich zdaniem stanowi to wyraźne przeciwieństwo zasady określoności prawa i koliduje z art. 2 Konstytucji RP.- Wykluczenie dostawców z rynku w oparciu o niejasne, nietechniczne przesłanki jest ponadto sprzeczne z regulacjami przewidzianymi unijnym prawem łączności elektronicznej (w tym EKŁE - Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej - red.) i taki system może zostać uznany za dyskryminujący i nieadekwatny. Co więcej, prawdopodobne są roszczenia o odszkodowanie oparte o polsko-chiński traktat o wspieraniu i ochronie inwestycji - twierdzi Wojciech Kozłowski, partner w kancelarii Dentons.Przypomnijmy, że pierwotna wersja nowelizacji ustawy przewidywała, że działające przy rządzie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa zyska kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanych przez operatorów telekomunikacyjnych. W razie negatywnej oceny operatorzy nie będą mogli składać zamówień u danego dostawcy. Ponadto będą musieli zrezygnować z już używanego sprzętu i oprogramowania dostawcy w terminie 5 lat od ogłoszenia komunikatu o ocenie.Nowa wersja projektu nadaje Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa analogiczne uprawnienia. Kolegium dokonywałoby oceny, a na jej podstawie minister odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo wszczynałby administracyjne postępowanie dążące do wykluczenia tzw. dostawcy wysokiego ryzyka. Dłuższy byłby jednak czas na wycofanie z sieci urządzeń i oprogramowania pochodzących od takiego dostawcy i wynosiłby 7 lat. Jest to zgodne z postulatami zgłaszanymi na etapie konsultacji publicznych, wskazującymi, że 5-letni okres na wymianę sprzętu naraża operatorów telekomunikacyjnych na zbyt duże koszty.Komentatorzy zwracają uwagę, że decyzja o wykluczeniu dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego byłaby uzależniona od ciała, które jest na wskroś polityczne. W skład Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa wchodzą bowiem: premier (przewodniczący), ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne, informatyzację, obronę, sprawy zagraniczne, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister właściwy do koordynowania służb specjalnych oraz sekretarz kolegium. W posiedzeniach kolegium biorą także udział: dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz dyrektor NASK. Ponadto premier może zapraszać na posiedzenia także inne osoby.Portal WNP.PL we wtorek 2 lutego o godzinie 10.00 organizuje debatę poświęcona nowelizacji Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Udział w spotkaniu zatytułowanym „Nowe prawo o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w ogniu krytyki - polityczne, ekonomiczne i prawne wątpliwości” zapowiedzieli już:- Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,- Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland,- Aleksandra Musielak z Departamentu Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan,- prof. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego.