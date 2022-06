5G niesie z sobą dużą elastyczność, z której świetnie przemysł może skorzystać

- Piąta generacja sieci mobilnych jest znacznie bardziej predysponowana do budowy sieci przemysłowych i pozwoli odejść od rozwiązań przewodowych. Kable, oprócz całego mnóstwa zalet, mają jednak tę wadę, że nie pozwalają na mobilność... - mówi w rozmowie z WNP.PL Artur Chmielewski, dyrektor sprzedaży IS-Wireless, polskiej firmy oferującej rozwiązania do budowy sieci telekomunikacyjnych.

- Sieci przemysłowe powstają już oczywiście na osnowie standardu 4G, więc co do zasady nie jest to osiągnięcie wyłącznie nowej generacji, lecz to właśnie technologia 5G oferuje zupełnie nowe możliwości w porównaniu ze swą poprzedniczką - twierdzi Artur Chmielewski.

- Jeżeli ktoś rozważa wdrożenie systemu łączności bezprzewodowej, to nie ma sensu opierać go dziś na technologii 4G, ponieważ by pozostać konkurencyjnym i w pełni wykorzystać możliwości sieci mobilnych, wkrótce i tak konieczne będzie zaplanowanie przejścia na ich nową generację - zaznacza.

- Mimo że w sferze rozwoju sieci piątej generacji w Polsce jesteśmy nieco spóźnieni w stosunku do innych państw i niezbędne jest przyspieszenie w tym aspekcie, to uważam, że wśród krajowych decydentów do zagadnienia tego przykłada się należytą uwagę - ocenia.

Czy w Polsce jest właściwe poczucie wagi zagadnienia, jakim jest 5G?

- Wydaje się, że w naszym kraju bardzo dobrze rozumiemy wagę i znaczenie sieci 5G. Można to doskonale dostrzec przede wszystkim w środowisku biznesowym - zarówno w rozmowach z operatorami telekomunikacyjnymi, jak i z firmami, które mają aspiracje uczestniczyć w rewolucji przemysłowej 4.0.

Na poczucie istotnej roli tejże technologii w Polsce wskazuje też zainteresowanie różnych innych podmiotów, np. samorządów, które w technologii 5G i późniejszych usługach ją wykorzystujących widzą szansę na rozwiązanie swoich problemów.

Mimo że w sferze rozwoju sieci piątej generacji w Polsce jesteśmy nieco spóźnieni w stosunku do innych państw i niezbędne jest przyspieszenie w tej mierze, to uważam, że wśród krajowych decydentów do zagadnienia tego przykłada się należytą uwagę.

Zobacz także: Sieć 5G potrzebna od zaraz dla obywateli i gospodarki

Wszelkie opóźnienia mają oczywiście swoje przyczyny. Warto jednak zwrócić także uwagę na postępy, jakie czynimy.

Jesteśmy właśnie po zakończeniu konsultacji prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykorzystania tzw. bloku zerowego, czyli częstotliwości na potrzeby budowy sieci prywatnych 5G. W naszej ocenie, jeśli chodzi o sieci prywatne, proces rozwoju tego segmentu telekomunikacji powinien być kontynuowany - niezależnie od aukcji 5G.

Na jakim jesteśmy etapie wprowadzania 5G na świecie?

- Wciąż znajdujemy się na początku drogi. W IS-Wireless jesteśmy przekonani, że na rozwój 5G należy patrzeć nie tylko w kontekście wdrażania nowej generacji publicznych sieci mobilnych, która oferuje użytkownikom większe przepustowości, ale również jako nadejście pierwszego standardu, który u samych podstaw przewiduje inne zastosowania.

Poza typowym wykorzystaniem, jakim są sieci operatorskie, podczas standaryzacji 5G wzięto również pod uwagę szeroką paletę nowych możliwości wykorzystania technologii. Jesteśmy na etapie, gdy 5G zaczyna "penetrować" te właśnie nowe obszary.

Proces ten oczywiście potrwa, ponieważ technologia jest relatywnie nowa, a świadomość możliwości jej wykorzystania wciąż rośnie. Ze zmianą sposobu myślenia na temat 5G i wiedzą o potencjale jej zastosowania musimy dotrzeć do możliwie najszerszego grona potencjalnych odbiorców i firm, które mogą tę technologię wykorzystać do zaspokojenia swoich potrzeb.

Na drodze wdrażania sieci piątej generacji czeka nas wiele przemian. Wynikać będą one oczywiście z faktu, że 5G odpowiada na szerszy zakres potrzeb niż ten, do którego przyzwyczaiły nas poprzednie generacje sieci. Ale równie ważne będzie to, że technologia ta oferuje zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o budowę sieci.

W tradycyjnym toku konstruowania sieci mobilnych państwo udzielało odpowiedniej licencji podmiotom, które specjalizowały się w budowie sieci ogólnokrajowych i realizowały tę funkcję ze swoich własnych środków. Budowały one sieć i prowadziły normalną działalność gospodarczą w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych szeroko pojętych użytkowników.

Czytaj również: Polak chce zostać liderem rynku 5G i 6G. Zaczął w Singapurze

Obecnie model ten ulega zmianie. Prócz operatorów ogólnokrajowych na rynku pojawiają się mniejsze podmioty, np. operatorzy lokalni działający na terenie miasta, gminy, kampusu czy zakładu przemysłowego. Wynika to ze wspomnianego faktu, że spektrum zastosowań 5G jest dużo szersze niż tylko i wyłącznie pod budowy sieci publicznych.

W związku z tym powstają zupełnie nowe koncepcje wdrażania takich sieci. Efekty widzimy również w Polsce. Jedna z dużych firm wykupiła na własność od operatora niezbędną do budowy sieci infrastrukturę pasywną, czyli m.in. powierzchnię i maszt, a także infrastrukturę aktywną. Podmiot ten sam stworzy i zarządzać będzie własną siecią 5G. Myślę, że ta koncepcja, zwana z angielskiego “neutral host”, będzie wykorzystywana coraz częściej.

Sieci 5G nie będą wyglądały tak jak sieci 4G. Przed nami wciąż wiele pracy, ale z pewnością nie raz zobaczymy rzeczy, których do tej pory sobie nie wyobrażaliśmy.

5G zwiększa mobilność urządzeń

A co daje wdrożenie 5G w warunkach przemysłowych? Jaką korzyść?

- 5G w warunkach tych zapewnia przede wszystkim łączność rozumianą jako wydajne skomunikowanie elementów biorących udział w procesie przemysłowym. Większość firm cyfryzuje swe procesy produkcyjne, kontroli jakości, ale również administracyjne. Digitalizacja ta wymaga, aby wszystkie części składowe tych procesów, np. elementy tworzące poszczególne linie produkcyjne, komunikowały się między sobą w sposób szybki i niezawodny.

Choć komunikacja taka jest możliwa już dzisiaj, to najczęściej zachodzi ona za pośrednictwem przewodów łączących urządzenia. Tradycyjne “okablowanie” pozwala sprostać potrzebom dość wysokich przepływności i niskiego czasu reakcji w warunkach przemysłowych, podczas gdy istniejące technologie bezprzewodowe po prostu w części przypadków nie są wystarczające.

Sieci przemysłowe powstają już oczywiście na osnowie standardu 4G, więc co do zasady nie jest to osiągnięcie wyłącznie nowej generacji - lecz to właśnie technologia 5G oferuje zupełnie nowe możliwości w porównaniu z poprzedniczką.

Piąta generacja sieci mobilnych jest znacznie bardziej predysponowana do budowy sieci przemysłowych i pozwoli odejść od rozwiązań przewodowych. Kable, oprócz całego mnóstwa zalet, mają jednak tę wadę: nie pozwalają na mobilność.

Brakuje tu elastyczności?

- Tak, rozwiązania przewodowe ją ograniczają. Jeżeli proces produkcyjny czy przemysłowy musi zostać dostosowany do pewnych nowych wymagań, to takie niezbędne dopasowanie w przypadku użycia kabli jest dosyć uciążliwe. W istocie niektóre pomysły okazują się nierentowne w ujęciu biznesowym tylko dlatego, że z punktu A do punktu B należy przeciągnąć kabel... Przy dużych odległościach stanowi to istotny problem logistyczny i kosztowy.

Łączność bezprzewodowa eliminuje te problemy. Dostęp do sieci bezprzewodowej pozwala dowolnie dostosowywać i modyfikować procedury, w których udział biorą połączone elementy. Obsługa mobilności umożliwia rearanżację istniejących procesów produkcyjnych - bez konieczności wymiany czy adaptacji warstwy komunikacyjnej.

Co więcej: w nowym standardzie łączności wprowadzono ulepszenia, które pozwalają na połączenie i skomunikowanie dużej liczby urządzeń tworzących IoT oraz zapewniają transmisję w sposób niezawodny i z niskimi opóźnieniami.

To wszystko umożliwia 5G. Z pewnością standard ten z czasem stanie się powszechny. Jego rozpropagowanie następuje powoli przede wszystkim wśród firm pragnących brać udział w czwartej rewolucji przemysłowej, a tych jest coraz więcej.

Choć można tu też zastosować 4G, to się to już w praktyce nie opłaca?

- 5G daje znacznie większe możliwości. Jeżeli ktoś rozważa wdrożenie systemu łączności bezprzewodowej, to nie ma sensu opierać go dziś na technologii 4G, ponieważ - by pozostać konkurencyjnym i w pełni wykorzystać możliwości sieci mobilnych - wkrótce i tak konieczne będzie zaplanowanie przejścia na ich nową generację.

Sądzę, że wiele firm długo czekało na możliwości oferowane dzisiaj przez 5G i teraz, gdy stały się one dostępne, przedsiębiorstwa poważnie rozważają ich wdrożenie.

W lipcu zeszłego roku przy okazji szczytu Trójmorza w Sofii mówił pan, że potrzebna jest współpraca firm i państw z regionu, by rozwijać takie nasze środkowoeuropejskie 5G. Czy to się spotkało z odzewem, jakie są perspektywy zacieśniania tej współpracy?

- Potrzeba współpracy w tej dziedzinie wciąż istnieje - konieczność ta się nie zmieniła. Z drugiej strony nie zmienił się również fakt, że kraje Trójmorza posiadają ogromny potencjał w sferze rozwoju 5G. Proces nawiązywania i pogłębiania tej współpracy mógłby oczywiście przebiegać szybciej...

W dalszym ciągu jesteśmy wielkimi promotorami regionalnej współpracy w tym obszarze. Postawa ta spotyka się ze wsparciem różnych instytucji. Rozmawiamy między innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych; wiem, że ten problem jest istotny.

Chcielibyśmy, żeby postęp w tej kwestii nabrał tempa, ale zdajemy sobie sprawę, że procesy takie nie są proste. Potrzeba czasu, by dotrzeć do stron potencjalnie zainteresowanych współpracą i przeprowadzić niezbędne rozmowy. Jestem natomiast przekonany, że z każdym kolejnym szczytem Trójmorza będziemy widzieli postęp w formalnej i nieformalnej budowie tej inicjatywy.