5G przekroczy pół miliarda abonentów jeszcze w 2021 roku

Firma Ericsson, szwedzki dostawca sprzętu telekomunikacyjnego, przewiduje, że liczba mobilnych abonentów 5G przekroczy 580 milionów do końca 2021 roku, a codziennie będzie ich przybywać około 1 mln.

Pandemia COVID-19 przyspiesza proces cyfryzacji, a także zwiększa znaczenie i zapotrzebowanie na niezawodną, mobilną łączność szerokopasmową o dużej prędkości. Zgodnie z najnowszym raportem, niemal dziewięciu z dziesięciu dostawców usług komunikacyjnych, którzy wdrożyli 5G, oferuje również stały dostęp bezprzewodowy (FWA) (4G i/lub 5G), nawet na rynkach o dużej penetracji sieci światłowodowej. Jest to konieczne, aby obsłużyć rosnący transfer FWA, który zgodnie z raportem do 2026 roku wzrośnie siedmiokrotnie i osiągnie 64 EB.Technologie massive IoT, czyli powszechnego internetu rzeczy, takie jak NB-IoT i Cat-M, zgodnie z prognozami wzrosną w 2021 r. o prawie 80 proc., osiągając poziom prawie 330 mln łączy. W 2026 roku technologie te powinny zgodnie z prognozami stanowić 46 proc. wszystkich komórkowych połączeń IoT.„Ericsson Mobility Report” zawiera również dane statystyczne dotyczące rynków Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), gdzie sponsorowane przez rząd inicjatywy cyfrowe przyspieszają zarówno innowacje technologiczne, jak i oczekiwany proces przyjęcia 5G. W 2019 roku rynki GCC należały do pierwszych na świecie, na których uruchomiono komercyjne usługi 5G. Prognozy przewidują, że do 2026 roku będą na nich 62 miliony abonentów 5G, co oznacza drugą co do wielkości penetrację rynku 5G na świecie.